Madrid ve "inviable" el soterramiento de la M-30 junto a las casas de Colonia Manzanares

Es una demanda desde hace más de una década... Cuando finalizaron las obras de soterramiento de la M-30 en las orillas del río Manzanares, desde 2007, los vecinos de la Colonia Manzanares llevan reclamando el soterramiento del tramo que va desde la salida del túnel en San Pol de Mar hasta el Puente de los Franceses. Un "proyecto inviable", ha asegurado hoy la alcaldesa en funciones, Inma Sanz, porque "no hay alternativa durante la construcción del posible soterramiento", al tener "a un lado las propias viviendas y al otro la Casa de Campo, un bien de interés cultural y una zona verde especialmente protegida".

Una situación "que no es sencilla" para Sanz aunque insiste en que "hablará con los vecinos las veces que haga falta" para abordarla e intentar tomar medidas "que puedan mitigar la situación que están viviendo en estos momentos". La vicealcaldesa ha puesto de ejemplo el soterramiento de la A-5, "una de las obras de regeneración urbana más importantes de esta ciudad en los últimos 50 años" para demostrar el compromiso "total y absoluto" del Ayuntamiento de Madrid con todas las actividades de regeneración en los ámbitos urbanos. Pero, "a veces, hay proyectos que no son sencillos de abordar o que incluso no son viables".

Precisamente, la Asociación Vecinal Manzanares-Casa de Campo, se ha referido en un comunicado a estas obras en la A-5 a su paso por el distrito de Latina, para pedir que se haga caso a "sus históricas demandas" como están consiguiendo otros vecinos de barrios afectados por las autovías urbanas. La entidad vecinal insiste en el soterramiento de la M-30 a la altura del Paseo del Marqués de Monistrol porque "decenas de viviendas de esa calle se encuentran a menos de 10 metros de la carretera".

Nuevas movilizaciones de la Colonia Manzanares

La Asociación Vecinal Manzanares-Casa de Campo ha convocado una nueva manifestación este sábado 20 de abril a las 12.00h para seguir insistiendo al Ayuntamiento en el soterramiento de la M-30 en el tramo que recorre su barrio. "Queremos un barrio nuevamente conectado con la Casa de Campo, como estuvo antes de ser separado por el crecimiento de la M-30 hasta convertirse en la autovía urbana de tres carriles que es hoy", sostienen. Bajo el lema "a 88 cm de nuestras casas", los vecinos comienzan un nuevo ciclo de movilizaciones y una recogida de firmas con la que acompañar una denuncia que enviarán a la Comisión y el Parlamento Europeo " para que desde estas instituciones puedan presionar al Ayuntamiento de Madrid".

Además, los residentes de esta zona, tienen previsto llevar a los tribunales al Consistorio "por su dejación de funciones en su responsabilidad con la salud y el bienestar" de las 5.000 personas de la Colonia Manzanares. Consideran que el Ayuntamiento no ha actuado para mitigar "los graves problemas ambientales y de salud que generan tanto el ruido como la contaminación del paso de los coches".