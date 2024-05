Dudas sobre el final de 'Alas de hierro' y todas las teorías sobre el tercer libro de la saga

ATENCIÓN, ESTE ARTÍCULO CONTIENE 'SPOILERS'.

Millones de fans en todo el mundo llevan días, semanas o incluso meses buscando una respuesta lógica a todas las dudas que plantea el final de Alas de hierro, la segunda parte de la saga Empíreo, un auténtico fenómeno literario que lleva más de 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, de los cuales casi 500.000 se han adquirido en España.

Esta segunda entrega, que sigue la vida de la jinete de dragones Violet Sorrengail durante el segundo curso en el colegio de guerra Basgiath, arroja luz sobre muchos aspectos de la historia… pero sobre todo siembra la duda en otros tantos, dando así lugar a la especulación y a la elaboración de mil teorías que ya están plagando internet.

Si has llegado hasta aquí es porque, seguramente, has devorado las páginas hasta llegar a ESE final y te estés preguntando "¿Y ahora qué?". Pues bien, esto es lo que sabemos (y lo que no).

REPITO: ESTA NOTICIA CONTIENE 'SPOILERS' SOBRE 'ALAS DE HIERRO'

'Onyx storm'

Rebecca Yarros, autora de la saga, anunció hace unas semanas que el tercer libro llegará a las librerías estadounidenses en enero de 2025 bajo el nombre de Onyx Storm (tormenta de ónice), un título que muchos se han atrevido a interpretar como un guiño hacia Xaden y hacia Tairn, pues la autora siempre ha descrito los ojos del primero de un "negro ónice con destellos dorados", el mismo tono que utiliza para describir el color de las escamas del dragón.

Así, muchas teorías apuntan a que los dos personajes podrían atravesar momentos complicados en la próxima novela, una afirmación nada descabellada teniendo en cuenta cómo acaba Alas de hierro... De hecho, algunos se preguntan si, en caso de morir Tairn, Violet sería capaz de sobrevivir gracias a su vínculo con Andarna.

Ay, Xaden

Nadie puede negar que la autora tiene un don para rematar los libros. Si el primero cuenta con un cierre apoteósico cuando se descubre que Brennan está vivo, el segundo no se queda atrás. Xaden, el gran amor de Violet (y probablemente de todo el fandom), canaliza el poder de la tierra en las últimas páginas de la novela y se convierte en venin para así salvarla a ella. ¿Esto en qué lugar nos deja? Además de con el corazón roto, esta situación nos lleva a pensar que los protagonistas tratarán de buscar la cura (si es que existe) en el tercer libro, aunque Jack lo deja muy claro en las últimas líneas: "Uy, qué va, no hay".

Lo que sí sabemos es que existe un suero que controla a los venin, que fue el que utilizó Nolon con Jack. ¿Se lo tomará Xaden? ¿Se verá obligado a exiliarse al Páramo para evitar seguir canalizando poder y así protegerla a ella? Si algo está claro es que el horizonte de los protagonistas se antoja complicado.

La conexión de Lilith y Violet con los venin

Una de las teorías que cada día coge más fuerza en internet es sobre la relación de Violet y Lilith Sorrengail con los venin. En las primeras páginas de la historia, cuando Yarros nos presenta a la protagonista como alguien frágil, la comandante general hace mucho hincapié en que la enfermedad que contrajo durante el embarazo tiene la culpa de que el cuerpo de Violet sea diferente al del resto, así como de los destellos plateados de su cabello. Recordemos que ni Mira ni Brennan tienen el cabello bicolor.

Pues bien, al final de Alas de hierro, cuando Jack intenta drenar a Dain, la autora es muy explícita y asegura que unas marcas plateadas le recorren el brazo, precisamente en el lugar que entró en contacto con Jack. Unas marcas del mismo tono que el pelo de Violet. Pero eso no es todo. En Alas de sangre, en una conversación que mantiene la protagonista con sus amigos de cuadrante, recuerda cómo de pequeña se puso a llorar desconsoladamente pensando que su madre era venin cuando, tras volver del frente, tenía los ojos enrojecidos.

Y, por si aún no estáis convencidos, en el epígrafe que acompaña al capítulo 66 de Alas de hierro se recoge la correspondencia entre Lilith y Nolon. "Hemos probado con todos los métodos que conocemos, según nos pidió", escribe el reparador. "No hay cura. Solo podemos controlarlo". Es cierto que esta misiva carece de fecha. ¿Se estaría refiriendo a Jack o se trata de una carta anterior? ¿Para qué querría Lilith una cura en ese caso?

La clave, 600 años atrás

La trama de Alas de hierro se centra principalmente en cómo levantar las protecciones para proteger el reino, aunque una frase de Brennan que pasa casi desapercibida parece dar la clave para desenmarañar la situación. El hermano mayor de Violet le asegura a la joven que están tratando de averiguar cuál fue el arma que acabó con los venin 600 años antes. Es decir, hay esperanza, pues algo que desconocemos puso fin a la tragedia siglos atrás.

Como curiosidad, la fecha tampoco parece casual, pues Andarna asegura que esperó 650 años para salir del cascarón y poder vincularse a Violet, con quien sentía una conexión especial antes incluso de conocerla. "Serías mía. Eres tan única como yo. Anhelamos lo mismo", confiesa la dragona cuando se descubre que pertenece a una séptima estirpe completamente desconocida por los humanos. De hecho, desliza que el motivo por el que la dejaron "atrás" fue por si algún día se necesitaban levantar las protecciones de nuevo con fuego de "la única". ¿Puede que el arma que acabó con los venin hace 600 años sea el sello de Violet, pues hace siglos que no aparece un manipulador de rayos como ella? ¿O se trata de Andarna... y su fuego especial?

Andarna, la única

Uno de los datos a tener en cuenta es que el fuego de dragón no mata a los venin. Tairn lo intentó y no surtió efecto. El de Andarna, no obstante, sí lo consigue al final de Alas de hierro, cuando la dragona adolescente sale de las sombras para salvar a Violet y expulsa una llamarada caliente por primera vez. Parece que "la única" esconde más secretos de los que pensábamos, pues ni siquiera Tairn sabía de la condición de Andarna, que solo responde ante los ancianos.

Un dato curioso, además, es cuando Violet les pregunta a sus dos dragones si sabían que su padre estaba investigando a los Cola de plumas cuando falleció. Tairn lo niega rotundamente, pero Andarna calla de manera sospechosa. ¿Puede que sepa cosas que no está dispuesta a revelar aún? De momento, el color de sus escamas sigue siendo una incógnita, pues parece que se camufla y se mimetiza con el ambiente, aunque al final de la segunda novela parece que muestra un tono lila. ¿Habrá más como ella escondidos en el valle o es, como su nombre indica, la única?

Segundo sello de Violet

La autora ha dejado claro en innumerables entrevistas que Violet tiene un segundo sello debido a su vínculo con Andarna y, aunque parece que aún no se ha manifestado de manera clara, sí que ha dejado caer que en el segundo libro ha plantado varias pistas. Sobre esto, internet tiene varias teorías.

Hablar con los muertos. Ha dado mucho que hablar esa escena en la sala de interrogatorios cuando Violet, que está exhausta y conmocionada por los golpes, conversa con Liam, fallecido en el primer libro. (Gracias, Rebecca Yarros, por recuperarle aunque fuera de manera breve). Así, fueron muchas las voces que se plantearon si ese podría ser su segundo sello: el de hablar con los muertos. La autora, no obstante, parece que ha descartado esta opción en entrevistas recientes, al asegurar que se trataba de una alucinación.

Ya lo hizo en el primer libro gracias a la ayuda de Andarna cuando aún era una Cola de plumas. En teoría, ese poder que le transfirió siendo una cría desaparecía cuando fuera adolescente, pero ¿y si no ha sido así? Lo cierto es que en la batalla de Basgiath hay una escena que Yarros relata por segundos, y en cada uno de ellos ocurren demasiadas cosas para ese pequeño lapso de tiempo.

Ya lo hizo en el primer libro gracias a la ayuda de Andarna cuando aún era una Cola de plumas. En teoría, ese poder que le transfirió siendo una cría desaparecía cuando fuera adolescente, pero ¿y si no ha sido así? Lo cierto es que en la batalla de Basgiath hay una escena que Yarros relata por segundos, y en cada uno de ellos ocurren demasiadas cosas para ese pequeño lapso de tiempo. Leer los pensamientos. Ocurre en varios momentos de 'Alas de hierro'. Violet es capaz de meterse en la cabeza de Xaden y leer con claridad todo lo que está pensando. Por ejemplo, en esa escena subida de tono en el trono, pero también al final cuando Xaden está a punto de canalizar poder de la tierra. Violet está al borde de la extenuación y es entonces cuando la autora escribe lo siguiente desde la perspectiva de ella: "No estoy aquí. Me estoy muriendo en el campo de de batalla, agotando mis últimas fuerzas, quemándome, consumiéndome físicamente. Pero merecerá la pena para salvar a quien amo. A Violet". Tanto en el primer ejemplo como en el segundo ella es capaz de ver con claridad lo que piensa el joven. Siempre ha dado la sensación de que era él quien decidía compartir con ella ese recoveco de su cabeza, pero ¿y si fuera al revés? Además, los sellos reflejan la personalidad de los jinetes, y una de las cosas que más ansía ella es la información, igual que Xaden.

Segundo sello de Xaden

Xaden, de nuevo, ha dejado claro que es el chico de los secretos. En Alas de hierro, Violet descubre que Xaden tiene un segundo sello, el de leer las intenciones, gracias a que se vinculó a Sgaeyl, la dragona de su abuelo. En una conversación entre varios jinetes y grifos, se da a entender que los dragones no deben vincularse a descendientes directos de jinetes anteriores, pues pueden ocurrir dos cosas: que el jinete actual pierda la cabeza o que desarrolle un segundo sello, que es lo que le ha pasado a Xaden. Sin embargo, cuando este se abre en canal y confiesa todo a Violet, el teniente asegura que en los registros oficiales no figura que es su abuelo sino su tío abuelo, de ahí que nadie pusiera objeciones a ese vínculo. ¿A qué se debe ese fallo en el registro? ¿Cuántos más secretos podremos soportar?

Ah, y sobre ese segundo sello, algunas incongruencias. Aunque él jura y perjura que con su poder no puede leer la mente, sino las intenciones, lo cierto es que hay innumerables ocasiones a lo largo de las dos primeras novelas en las que Violet piensa en algo y él responde como si nada. La reacción de ella es siempre la misma: "Uy, pensaba que no había dicho eso en alto". ¿También nos está mintiendo sobre esto?

La conexión con el Sabio

La conexión que Xaden tiene con el Sabio ha descolocado a todo el mundo, pero es evidente que existe. El joven tiene muy claro que el ser oscuro le busca a él en cuanto llega a Basgiath y, cuando Violet le pregunta que por qué piensa eso, él solo responde así: "Haznos un favor y no preguntes". Además, cuando le cuenta a Sorrengail cómo ha acabado con él, dice: "Lo he matado. He roto el vínculo que pudiera tener conmigo y lo he matado". ¿Se refiere a que lo conoce? ¿Es su abuelo quizás? ¿O simplemente se refiere al interés que había desarrollado hacia él a través de las pesadillas?

Las pesadillas

Tanto Xaden como Violet sueñan con el Sabio desde la batalla de Resson. En la pesadilla de ella, que de hecho llega a despertar a Tairn, el ser oscuro le pide que manipule el rayo para él, asegurando que quiere contemplarlo. Al final del sueño le hace una predicción: "Te rendirás. Echarás abajo las protecciones con tus propias manos cuando llegue el momento. Y no lo harás por algo tan banal como el poder ni tan fácilmente saciable como la codicia, sino por la más ilógica de las emociones mortales: el amor. De lo contrario, morirás. Los dos moriréis".

Todo apunta a que esta afirmación podría llegar a producirse, puesto que la de Xaden se llega a cumplir: "Una vez te dije que te rendirías por amor, y así será", afirma con contundencia el Sabio. Poco después, Xaden se convierte en venin para salvar a Violet. Así pues, ¿es posible que en un futuro ella acabe con las protecciones para salvarle a él ahora que sabemos que se ha convertido?

¿Y las protecciones?

Parece que las protecciones no son tan eficaces como pensábamos, tal y como expone Jack cuando se descubre que se ha convertido. "Las protecciones no bloquean todo el poder como los dragones os quieren hacer creer. Aún podemos alimentarnos del suelo, canalizar lo suficiente para sobrevivir. Para engañarlos. Tal vez no dispongamos de toda nuestra fuerza ni seamos capaces de manipular la magia mayor bajo el influjo de vuestras protecciones, pero no os equivoquéis: ya nos movemos entre vosotros, y ahora somos libres". Es decir, hay más como él. ¿Quiénes?

La pista de Jack

En Alas de sangre, hay un pasaje en el que es evidente que Jack se ha convertido en venin, pero en ese momento, sin saber que los seres oscuros existen, es imposible que nadie caiga. Esta escena se desarrolla precisamente cuando Jack y Violet están luchando en la estera, donde él, al tocarla con las manos, le insufla poder a la fuerza.

"La agonía me llena todas las células del cuerpo cuando una energía violenta y vibrante empieza a correr dentro de mí con tal intensidad que siento como si me estuviera arrancando los ligamentos del hueso", describe Violet sobre ese momento. "Grito abrumada por esa fuerza interna que no entiendo [...] Su sonrisa sádica (la de Jack) y su mirada enrojecida son lo único que puedo ver". Ahora bien, ¿cuándo se convirtió? ¿Con quién habla para llevar a cabo la estrategia de tirar abajo las protecciones? Es obvio que Jack no está solo.

¿Qué sabemos sobre los venin?

En los epígrafes de los libros se han dado varios detalles sobre los venin. En uno, por ejemplo, dice lo siguiente: "Para poder derrotar a un ser oscuro, lo primero es conocer su edad y experiencia. Los iniciados cuentan con círculos rojizos en los ojos que van y vienen en función de la frecuencia con que drenen". Esto nos daría pistas sobre por qué ningún cadete se dio cuenta de que Jack se había convertido e igual este factor hace que Xaden mantenga en secreto su nueva condición.

El texto continúa así: "Los ojos de los asim fluctúan entre varios tonos de rojo, y las venas se les hinchan cuando se enfurecen. Los sabios, aquellos responsables de los iniciados, poseen unos ojos permanentemente rojos y unas venas siempre hinchadas que se les extienden hasta las sienes, y que avanzan con la edad. Jamás hemos conseguido capturar a un maven, a uno de sus generales, para poder examinarlo".

Por qué se vinculan cada vez menos dragones

Otro de los misterios gira en torno a por qué cada vez hay menos dragones que se vinculan. Pues bien, una de las teorías de Tik Tok defiende que se debe a la conversión en venin de sus jinetes. Ya vimos con Xaden que el vínculo entre él y su fiera dragona no se pierde pese a que él canaliza poder de la tierra; lo mismo ocurrió con Jack, que, de hecho, llega a manipular a Baide, su dragón naranja, hasta infligirle dolor y provocarle la muerte. Así pues, ¿un dragón vinculado a un venin no puede volver a vincularse?

Naolín

El antiguo jinete de Tairn también sale en todas las quinielas. La versión oficial, la que le dan a Violet, es que falleció tratando de salvar a Brennan, que abusa de su poder, pero hay muchos fans que creen que la realidad es bien distinta. En este sentido, apuntan a que Brennan hizo lo mismo que Xaden: canalizar el poder de la tierra y convertirse en venin para así salvar la vida al mayor de los Sorrengail. Esto explicaría por qué Tairn no quiere hablar de él cuando Violet le pregunta.