Claves del éxito de 'Alas de sangre', la saga que arrasa en todo el mundo y es tan adictiva como 'Harry Potter' o 'Juego de tronos'

Es el fenómeno editorial del que todo el mundo habla. La saga de fantasía juvenil Empíreo (Planeta), más conocida como Alas de sangre -título que da nombre al primer libro-, se ha convertido en un fenómeno de masas en menos de un año. Las cifras hablan por sí solas.

Las dos primeras novelas han vendido más de seis millones de ejemplares en el mundo, de los cuales casi medio millón se han adquirido en España. De hecho, Alas de hierro, la segunda entrega, marcó un hito en nuestro país el pasado febrero, cuando batió el récord de ejemplares vendidos en una primera semana de la última década, con más de 60.000, una pasión en el público joven que no se veía, según Planeta, "desde Harry Potter".

Son cifras titánicas, astronómicas para una saga que vio la luz hace tan poco, y con ellas pretende hacerse un hueco en el olimpo en el que reposan las grandes historias del género. Juego de tronos, por ejemplo, tardó años en despegar en ventas hasta convertirse en lo que es hoy.

Pero ¿qué hay detrás del fenómeno que se ha postulado como la gran adicción editorial del año y que cuenta con uno de los fandom más sólidos de internet? Dragones, un ritmo trepidante... y una historia de amor imposible. Estas son las claves de la primera novela de la saga:

Un mundo en guerra

Alas de sangre se desarrolla en el reino de Navarre, en guerra desde hace años y con las cicatrices aún abiertas por los vestigios de la última rebelión. La primera entrega sigue la vida de Violet Sorrengail, una joven que a sus 20 años se ve obligada a escoger el camino para el que no nació y que le puede costar la vida: ser jinete de dragón, la especialidad que cuenta con la tasa de mortalidad más alta de todo Basgiath, el colegio al que van los jóvenes para prepararse en el oficio de la guerra.

Así, Violet, a quien se describe como alguien sumamente inteligente pero frágil en el aspecto físico, no solo deberá aprender a luchar, sino que además tendrá que hacer frente a mil peligros, trampas y obstáculos si quiere sobrevivir.

Dragones

Sin entrar en mucho detalle para evitar spoilers, uno de los puntos fuertes de Empíreo son los dragones, un recurso en este tipo de género que siempre vende y que, en este caso, se convierte en un elemento fundamental sobre el que se vertebra la historia. La conexión que desarrollan con los jinetes es única, con diálogos ácidos llenos de sarcasmo e ironía. La humanización de estas criaturas mágicas, a las que se despoja de esa imagen de arma letal que siempre las ha acompañado, es una de las claves del éxito de la primera novela.

Historia de amor adictiva

Por supuesto en Alas de sangre no podía faltar un romance de esos que traspasan las páginas, un enemies to lovers de manual. En el colegio de guerra, Violet no estará sola. Allí se reencontrará con Dain, su amigo de la infancia y amor platónico, convertido ahora en un jinete de dragón con el poder de leer los recuerdos recientes de la persona a la que toca.

Su amistad, sin embargo, se verá amenazada por la presencia de Xaden, un joven poderoso y letal, hijo del líder que años atrás pergeñó la rebelión que trató de dividir al reino. Su padre murió precisamente por este acto de traición, y lo hizo a manos de Lilith Sorrengail, la fría y calculadora comandante general que a su vez es la madre de Violet, lo que la convierte en el objetivo número de Xaden, que solo busca venganza.

Ritmo trepidante

Si solo pudiéramos destacar una cualidad de Rebecca Yarros, la autora estadounidense detrás del fenómeno, sería sin lugar a dudas el ritmo trepidante con el que va desgranando la historia. La novela es brutalmente adictiva, pues Yarros tiene una capacidad única para conseguir que la narrativa no decaiga ni un segundo, todo un logro si se tiene en cuenta que se desarrolla a lo largo de 700 páginas (versión impresa).

Una de sus señas de identidad, además, es la de rematar los capítulos de manera tan redonda que es imposible no seguir leyendo. Con este estilo, no es de extrañar que el final del libro sea tan impactante como perfecto. Y lo mismo ocurre con el segundo.

Las heroínas funcionan

Casi siempre son ellas, mujeres de carácter fuerte y de ideas claras, quienes protagonizan los young adults de fantasía que con el tiempo se convierten en bestsellers. Las heroínas funcionan. Uno de los casos más recientes fue el de Katniss Everdeen, la chica en llamas que desafió al Capitolio y levantó una revolución en Los juegos del hambre.

Pero hay más ejemplos, como el de la letal Tris Prior desafiando a las facciones en Divergente o el de la madre de los dragones que conquistó Poniente en Juego de tronos. (Aunque lo cierto es que de esta última saga se puede destacar cualquiera de los increíblemente bien construidos personajes femeninos que la componen, como la pequeña y valiente Arya).

En Empíreo, la heroína lleva por nombre Violet Sorrengail, y, aunque de primeras la fuerza no sea su punto fuerte, su inteligencia la hace brillar por encima del resto. Su arrojo, así como su perspicaz y aguda personalidad, hacen de ella un personaje diferente, la piedra angular necesaria para salvarlos a todos.

De publicación rápida

Para todos aquellos que no quieran engancharse a una nueva saga y tener que esperar décadas en terminarla (recordemos que los fans de Juego de tronos llevan diez años anhelando un sexto libro que no llega), cabe destacar que Rebeca Yarros escribe rápido.

La primera novela, por hacernos una idea, la publicó en mayo de 2023 (agosto en España) y la segunda llegó a las librerías tan solo unos meses después, en noviembre del mismo año (febrero de 2024 en España), con una diferencia de 6 meses entre ambas.

De publicación rápida

Algo similar va a ocurrir con la tercera entrega, que ya tiene fecha de publicación en Estados Unidos. Onyx storm (tormenta de ónice), como se titulará la continuación, aterrizará en las librerías en enero de 2025 y, aunque Planeta aún no ha confirmado cuándo podremos tener el ejemplar en España, todo apunta a que también será a principios del año que viene.

La saga, que en un primer momento surgió como trilogía, constará finalmente de cinco entregas y, según ha contado la propia Yarros en innumerables entrevistas, tiene muy claro y definido el arco que quiere abordar en cada una de ellas.

Habrá serie

Un fenómeno así no podía quedarse fuera de la pequeña pantalla, por eso Amazon, que vio el filón enseguida, se hizo con los derechos antes incluso de que se publicara el primer libro.

Aunque fue a finales de octubre de 2023 cuando medios especializados como Variety confirmaban que Amazon ya preparaba una serie sobre Alas de sangre, lo cierto es que el acuerdo se alcanzó en diciembre de 2022, cinco meses antes de que la primera novela aterrizara en las librerías, tal y como confirmó la escritora en una entrevista posterior.

"En diciembre ya sabíamos que lo íbamos a hacer con ellos, y no podíamos estar más felices", detalló a Variety. "Outlier es una productora increíble, tiene una maravillosa cláusula de diversidad e inclusión, por eso me alegré tanto, porque sabía que respetarían la diversidad del elenco".

La adaptación televisiva, de la que aún no han trascendido más detalles, contará con la autora como productora ejecutiva y los responsables del proyecto ya se han comprometido a evitar el error en el que cayeron David Benioff y D. B. Weiss en Juego de tronos: emitir el final antes de que la autora publique el suyo.

Tik Tok como plataforma

Hace muchos años, J. K. Rowling tuvo en vilo a medio mundo durante más de una década. Así, entre libro y libro, los fans de Harry Potter saciaban su sed de respuestas con los blogs y los portales en los que compartían teorías y elucubraciones. Eran lugares de encuentro en los que atar cabos y poner en común las hipótesis más descabelladas. Era otra época. Ahora, ese mismo proceso, que ha ocurrido a lo largo de los años con tantas otras franquicias literarias pero también televisivas sumamente adictivas, como Juego de tronos, se ha trasladado a Tik Tok, la red social de vídeos cortos que ha viralizado Empíreo.

Allí, miles de jóvenes lectores se concentran para buscar respuestas a las incógnitas que ha ido dejando la autora a lo largo de las dos novelas. En 2025 saldrán de dudas. Hasta entonces, solo queda teorizar...

'Bonus track' A finales de 2023, meses después de la publicación del primer libro, tras ser conscientes del éxito de la novela, la editorial decidió publicar en Estados Unidos una versión especial que incluía dos capítulos inéditos desde la perspectiva de Xaden (en lugar de Violet), y que corresponden a los capítulos 9 y 16 de 'Alas de sangre'. En enero, la autora los compartió 'online', y no tienen desperdicio. Puedes consultarlos pinchando en el siguiente link (https://www.rebeccayarros.com/fourth-wing-bonus-chapters/).

Cifras