Estudiaron Administración y Dirección de Empresas y arquitectura, respectivamente, pero lo dejaron todo por la música. El tiempo y su talento les han dado la razón, porque son uno de los grupos españoles que más lo petan en la actualidad. Su 2024 está siendo de aúpa.

¿Se necesitan referentes LGTBI?La gente necesita referentes que les hablen claro y de manera natural. pero tienen que llegar a todas las casas. Que se puede cantar a un chico o a una chica y no pasa nada. Si desde un principio lo haces así, no habrá estereotipo que te pare. No hemos tenido ni una crítica y, si la ha habido, nos ha entrado por un oído y nos ha salido por el otro. Aunque es curioso y bastante sorprendente que cada vez tengamos más haters , pero es que es un reflejo de la sociedad: cuando vemos que algo está creciendo, metemos un picotazo para intentar desequilibrar. Nosotras, cuanto más nos escuchan, más haters tenemos.

Esta va para Ana. ¿Cómo se ve siendo noticia por su vida personal?La verdad es que me da igual. Afortunadamente, mi familia me apoya y me dice que lo llevo bien. Es verdad que me parece gracioso verme en portada de una revista o en programas del corazón. Mi madre me pregunta que qué hecho, y yo le digo que no sé. Una canción, dos... (ríe). Pero eso no es lo que más me molesta de la fama, sino que la gente hable sin saber. Lo que hay que hacer es no saltar y olvidarlo.