Julián, el conserje del edificio incendiado en Campanar, empieza a trabajar en un hospital: "Aquí todo el mundo me conoce"

Julián García era el conserje del edificio de Campanar que se incendió el pasado mes de febrero y en el que murieron 10 personas. Su actuación allí fue considerada "clave" y se convirtió en un "héroe" por su labor en el desalojo de los afectados. Mes y medio después, Julián acaba de volver al trabajo, esta vez en el Hospital General de València, donde "todo el mundo" le conoce.

"En algún caso me he tenido que poner en el hospital la mascarilla, y me conocían. La gente se me queda mirando fijamente y me dice: '¿Eres Julián?' Y yo digo, sí, y le hago la sonrisa. Es que por donde voy, por la calle, por donde vaya, me conoce todo el mundo", explica el conserje, que este viernes ha visitado Les Corts, donde le ha recibido la presidenta, Llanos Massó.

De hecho, ha sido una visita que ha realizado en medio de otra labor, ya que, según ha explicado, continúa en contacto con los afectados del incendio y les sigue llevando el correo. "Hace menos de una hora estaba recogiendo el correo de la oficina de General Avilés y se lo voy a entregar luego" a aquellos que viven en el edificio de Safranar al que fueron trasladados.

Preguntado sobre los vecinos afectados, ha explicado que van mejorando "poco a poco, lo que pasa es que es muy duro todo, la verdad". "Me mandan a veces fotos de cómo está y madre mía, está todo molido. Hay pisos que están enteros, pero hay algunos que están deshechos. Es muy duro todo. Y luego, todo lo que tienen que pasar ellos, la verdad. Tienen que pagar las hipotecas, luego se tienen que buscar un alquiler, se les quemaron sus cosas. Es que es muy gordo todo, es muy grande", ha explicado.

En una nota más positiva, él mismo reconoce estar "muy contento" con su nuevo trabajo. Continúa en la misma empresa en la que trabajaba, pero esta vez prestando servicios en el Hospital General de València: "Tenía muchas ganas de empezar a trabajar, estaba deseándolo ya". Mes y medio después del incendio, preguntado sobre su actuación en aquel momento, García ha señalado que lo haría "una y mil veces".