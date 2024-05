DePol: "Mi sueño era que la gente cantara mis canciones y creo que eso lo he cumplido"

Con tan solo doce años empezó a enamorarse de la música y, un tiempo después, a componer sus propias canciones. Pol Gutiérrez, conocido artísticamente como DePol, nunca imaginó todo lo que llegaría a lograr desde que se subió al escenario de Got Talent con tan solo 16 años.

Cinco años después, el cantante ha logrado un doble disco de platino, un disco de oro y millones de reproducciones en Spotify con algunos de sus temas más conocidos, entre los que destacan Quién diría, Qué bonita o Ibiza.

DePol ahora espera que su nuevo single, Dime solo si has pensao, lanzado el pasado viernes 12 de abril, sea tan bien acogido por sus fans como el resto de sus canciones.

Empezó en la música siendo muy joven. ¿Qué fue lo que le hizo enamorarse de ella? ¿Hubo alguien que se lo inculcara?La música para mí lo es todo ahora mismo. Es mi día a día, pero aparte es de mis cosas favoritas, tanto escuchar música como hacerla.

Comencé en la música de manera orgánica porque tampoco tengo ningún familiar que sea músico ni haya ido a conciertos supermíticos. Fue más por mí que por nadie más.

¿Cómo recuerda su paso por Got Talent?Fue una experiencia bastante curiosa, sobre todo porque era una de las primeras veces que me ponía delante de los focos y de las cámaras y eso asusta. Cuando Risto se puso a mi lado estaba muerto de miedo, pero al final salió bien y fue una buena experiencia. Me ayudó a dar comienzo a todo esto, aunque no fue hasta dos o tres años después cuando empezó todo.

¿Imaginó en algún momento que lograría todo lo que ha conseguido a nivel musical?La verdad que no, porque además soy un poco negativo. Siempre lo apuntaba, tímidamente, pero nunca pensaba que realmente pudiera pasar. Y yo creo que por eso lo valoro tanto. Como todo me ha pillado un poco por sorpresa, aunque llevo mucho tiempo trabajando, siempre pienso que hay que cuidarlo y valorarlo porque nunca sabes cuándo se puede acabar.

¿Le ha resultado sencillo hacerse un hueco en la música?No ha sido sencillo. He tenido mucha suerte, pero he trabajado y creo que me lo he currado. Pero claro que me ha costado. Es un trabajo de largo recorrido y cuesta.

Viendo el panorama musical actual, ¿considera que es fácil para un artista que está empezando triunfar en este ámbito?Hay una ventaja ahora mismo que son las redes sociales. Permiten tener una ventana para darse a conocer, sobre todo a gente que está empezando, que no tiene discográfica, que no tiene nada. Creo que eso es una ventaja respecto a artistas más mayores o que entraron en esta industria en otra época.

¿Cree que hubo un punto de inflexión que marcara su carrera o a partir del que comenzara a hacerse más conocido?Fue a raíz de Quién diría, mi primer single, que a la gente le empezó a gustar, se puso en listas virales y, a partir de ahí, se volvió más loco todo. Pero creo que también las otras canciones como Qué bonita, De fiesta o Ibiza han servido para que la gente vea que lo de mi primer tema no fue un golpe de suerte. Y espero que Dime solo si has pensao también conecte con el público.

​Cuando todo empezó a crecer lo disfruté mucho, y lo sigo haciendo, sobre todo porque sé que esto me ha pasado con una canción o con dos, pero quizá no me vuelve a pasar. Por eso lo valoro mucho, con tranquilidad y sabiendo que esto no es lo normal.

¿Cómo compagina su carrera musical con sus estudios en la universidad?Este año he hecho un poco de trampa y lo estoy haciendo online, pero es la única manera para mantener las dos carreras, que creo que es importante mantenerlas.

No me he planteado dejar mis estudios porque tampoco es algo que me cueste en exceso. Creo que también es parte de vivir la normalidad de un chico de mi edad que está estudiando y que aparte trabaja.

Si sus objetivos musicales se siguen cumpliendo, ¿tiene claro que quiere dedicarse a largo plazo a la música?Mi sueño es hacer cosas con las que esté contento. Si hacer música de aquí a unos años es lo que me hace estar contento y la gente me sigue escuchando, querré seguir por ahí.

¿Quiénes son sus referentes en la música?Mi principal referente es Leiva. Me encantaría colaborar con él, al igual que con Dani Fernández o Álvaro de Luna, que son un poco de mi onda también.

¿Siempre suele inspirarse en historias personales para componer sus canciones?No siempre son mías. Pero es cierto que siempre me intento fijar en cosas que suceden a diario, que son comunes, que les puede pasar a cualquier persona.

​Por ejemplo, Dime solo si has pensado empezó con una historia común. Habla de cuando te gusta alguien y esa persona está con otro alguien y tú, en cierta manera, sientes que lo podrías hacer mejor y que no se merece a quien tiene.

¿Se ha planteado probar otros estilos?Estoy muy contento con lo que hago y de momento no me he planteado probar. Sí que es cierto que intento que cada canción no se parezca a las demás, y creo que eso lo estoy cumpliendo, pero con un denominador común, al final las escribo yo y tienen mi esencia.

¿Cuál considera que ha sido su mayor logro musical hasta ahora?Yo siempre decía que mi sueño era que la gente cantara mis canciones, y creo que eso lo he cumplido. Al final han pasado muchas cosas que son muy bonitas y que tengo mucha suerte de haberlas vivido.



¿Cuál es el concierto más especial que recuerdes?Diría que el que hicimos en Madrid en enero, que fue mi primer concierto como tal. Además, vendimos todo, que fue una suerte tremenda, y estuvo genial la verdad. Y el otro día estuvimos aquí en el WiZink Center con Los 40 en la prefiesta del Primavera Pop y también estuvo muy bien. Estoy muy contento, sobre todo por cómo fue el trato con la gente y cómo respondió a nuevas cosas que traíamos para ese show.



¿Qué sueño espera cumplir en el ámbito musical?Tengo muchísimos la verdad, pero supongo que tocar en algún sitio enorme, en algún estadio. Hacer un Santiago Bernabéu sería un sueño.