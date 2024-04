Mazón apoya la queja de Valencia por la apropiación de las Fallas en Cataluña

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha dado "todo" su apoyo a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en su queja ante el Gobierno central, a través del Ministerio de Cultura, y ante la Unesco por la inclusión de las Fallas y las Hogueras como una fiesta tradicional catalana en el calendario de Òmnium Cultural. Así se ha manifestado este jueves ayer el jefe del Consell al término de la romería de la Santa Faz de Alicante, al ser preguntado por esta queja.

"La alcaldesa de Valencia también defiende el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, nuestras señas de identidad, nuestro orgullo, nuestra denominación, nuestro patrimonio, nuestras raíces y nuestra manera de ser", aseveró Mazón.

Asimismo, criticó las "ansias" y "ensoñaciones" de los independentistas. "Nosotros somos tan Generalitat como cualquiera, somos tan molt honorables como cualquiera, tenemos un estatuto como cualquiera. Yo no digo que más que nadie, pero desde luego menos que nadie no. Y mientras yo sea presidente de la Generalitat, esto no va a ocurrir de ninguna de las maneras", recalcó.

El jefe del Ejecutivo valenciano destacó que le "gusta" cumplir con el Estatuto. "Dice que nos llamamos Comunitat Valenciana, que hablamos valenciano, marca claramente cuáles son nuestros límites territoriales, nuestro orgullo, nuestra soberanía, que la tenemos. Feo estaría que, no solamente por obligación, sino que por convicción, el presidente de la Generalitat no defendiera su Estatuto", añadió.

En este sentido, censuró que el hecho de que hagan esto, en referencia a la apropiación de las Fallas, "desde fuera, no tiene perdón del cielo", pero "que se haga incluso a veces desde dentro de la propia Comunitat Valenciana, llama mucho la atención", puntualizó. "Yo me siento muy orgulloso, después de ocho años, de presidir un Consell, donde ningún conseller se manifiesta el 9 d’Octubre a favor de los Países Catalanes. Esto es un cambio, entre otras cosas, entre otras muchas que han ocurrido con el gobierno del cambio", concluyó.