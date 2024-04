El PP valida la elección de Leguina para la Cámara de Cuentas con su mayoría absoluta

La Asamblea de Madrid ha elegido este jueves a los siete nuevos consejeros de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid entre los que se encuentra el expresidente regional Joaquín Leguina, que cumplirá 83 años en un mes. El histórico socialista para el órgano de fiscalización fue una propuesta del PP y, de hecho, el nombramiento ha salido adelante con los únicos votos favorables de este partido, un total de 69 de los 70 que tiene su grupo.

Los diputados madrileños han tenido que designar a los nuevos consejeros con hasta tres votaciones distintas porque la lista única de candidatos -en la que además de Leguina hay otros cuatro nombres propuestos por el PP, uno de Más Madrid y otro del PSOE- no ha obtenido en la primera vuelta la mayoría cualificada que establece la ley y que asciende a 81 'síes'. En esta votación solo ha votado a favor el grupo del PP, mientras que la izquierda se ha abstenido y Vox, que no ha designado ningún miembro para este órgano porque no cuenta con representación, ha emitido un voto negativo.

"Es un error que el PSOE no haya votado esta lista por Joaquín Leguina", ha dicho Carlos Díaz-Pache, que ha defendido que es "el mejor perfil" para la institución y que además "es una propuesta contraria al sectarismo del PSOE". El portavoz del PP, además, ha respondido a Juan Lobato, líder de los socialistas madrileños, que cuando se conoció la elección de Leguina para la Cámara de Cuentas, hace un par de semanas, reaccionó diciendo que "cada uno elige cómo será recordado". "Leguina será recordado como el primer y único presidente socialista de la Comunidad de Madrid", ha proclamado Díaz-Pache.

Unas horas antes, en declaraciones a los medios de comunicación, Lobato ha vuelto a cuestionar la idoneidad del que fuera su compañero de filas hasta 2022, cuando fue suspendido de militancia por Ferraz, para la Cámara de Cuentas. "No creo que sea la persona más adecuada para fiscalizar algo de Ayuso, pero el PP sabrá lo que hace", ha opinado el secretario general del PSOE madrileño sobre Leguina, del que además ha dicho que no sabe si cuenta con "las ganas, el ánimo, el conocimiento y la experiencia" de poder fiscalizar las Cuentas de la región.

Desde Más Madrid, principal partido de la oposición madrileña, tampoco han respaldado la elección de Leguina para el órgano de fiscalización regional. Emilio Delgado, portavoz adjunto de la formación progresista, ha valorado que el PP hizo esta propuesta "en pago por el apoyo" del exlíder socialista a Díaz Ayuso en la campaña electoral de 2021. "Las instituciones están siendo laminadas", ha lamentado Delgado, en referencia a la reforma legal impulsada por el PP el año pasado, y que a la postre ha posibilitado la elección de consejeros de este jueves.

En términos similares se ha manifestado Rocío Monasterio, de Vox, que ha hablado de "manoseo de las instituciones" por parte del Ejecutivo. "Me preocupa con qué objetivo eligen a las personas", ha reclamado.

Este jueves, también han sido nombrados consejeros de la Cámara de Cuentas Otilia Armiñana (a propuesta del PSOE), Carlos Salgado (PP), Ana Cossío (PP), Verónica López (Más Madrid), Francisco Cabrillo (PP) y Graciela García-Díaz (PP).