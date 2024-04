Chayo Mohedano se sincera sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: "Me volví loca y empecé a dar gritos"

Chayo Mohedano está de celebración tras el lanzamiento de su nueva canción, Ave Fénix, que vio la luz el pasado 20 de marzo. La artista ha ofrecido varias entrevistas para promocionar este nuevo tema y en ellas ha aprovechado para hablar de su vida personal.

Su última aparición delante del micrófono ha sido para el canal de la periodista Isabel Gemio. Aunque la entrevista no estará disponible hasta el próximo domingo 14 de abril, la entrevistadora ha compartido un pequeño avance de la conversación en su perfil de Instagram.

"Me estaba conociendo triste, apagada, sin ganas. Pues como Scarlett O'Hara. Me metí en la ducha, me volví loca a pegar gritos y dije: 'Rosario, ya'", le confiesa la hija de Rosa Benito a Gemio refiriéndose a uno de los episodios más complicados de su vida.

"Hoy un paso, mañana otro. Y al día siguiente otro", era la manera de Chayo Mohedano para motivarse a seguir adelante. "Y a haber hasta donde llegas, pero no te puedes quedar aquí. Y no me quedé", recalca la cantante.

Definida por Isabel Gemio como "una conversación honesta y cargada de ilusión por todo lo que se viene", Chayo Mohedano le ha agradecido la invitación y la entrevista a la periodista en la misma publicación. "¡Qué maravilla ser entrevistada por ti! Gracias por ser tan profesional y por tanto cariño en las distancias cortas", ha comentado.