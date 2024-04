Anabel Pantoja responde tajante a aquellos que le piden entradas para el concierto de su tía Isabel: "No puedo encargarme"

La relación entre Anabel e Isabel Pantoja es muy estrecha y especial. Siempre que la tonadillera está de gira, su sobrina se convierte en su asistente personal y está a pie del cañón para todo lo que la artista necesite, tal y como se vio en la gira que realizó por Estados Unidos.

Precisamente este sábado 13 de abril, Isabel Pantoja ofrece en el Wizink Center de Madrid un concierto especial por su 50 aniversario subida a los escenarios. Y allí estará su confidente para apoyarla y ayudarla en todo momento, aunque ha querido puntualizar a través de sus redes sociales un frente abierto que siempre le toca vivir con los seguidores de su tía cuando llega la hora de actuar.

"Como era de esperar al llegar la fecha del concierto de mi tía, todo iba a saltar. Saltar me refiero a llamadas, mensajes, peticiones, compromiso", apunta la influencer en sus historias de Instagram en referencia a aquellas personas que le han escrito para pedirle entradas por el concierto de la tonadillera.

Anabel asegura que si estuviera en su mano haría todo lo posible, pero que no depende de ella. "Quiero explicar que durante el concierto, yo estoy antes, durante e incluso después trabajando. No puedo encargarme de nada ni de nadie", ha matizado.

Comunicado de Anabel Pantoja en relación con el concierto de su tía en el Wizink Center. ANABELPANTOJA00 / INSTAGRAM

No obstante, la también exconcursante de Supervivientes afirma que le da rabia porque le encantaría "repartir entradas para todos" los que se la están pidiendo y poder así "cumplir el sueño de muchos de conocerla. "Pero repito, no está en mi mano. No depende de mí", reitera.

Por último, Anabel sentencia con su comunicado que durante el concierto tendrá el teléfono apagado por su bien y "para que todo salga bien durante la noche.