El dengue se desata en América Latina y preocupa en Europa: "En España podría haber brotes como los de Francia e Italia"

Latinoamérica vive el peor brote de dengue de su historia. Solo en lo que va de año se han detectado 8,6 millones de casos, cuatro millones más de los registrados en todo 2023, con Paraguay, Argentina y Brasil como los países que viven la situación más dramática. En el primero, por ejemplo, los casos detectados en 2024 han incrementado un 1.701% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en Argentina han subido un 391% y en Brasil un 222%. Con estos datos, Europa mira con recelo la situación. ¿Es posible que pase aquí algo similar?

El dengue, en primer lugar, es una enfermedad febril que causa síntomas leves, aunque puede llegar a provocar la muerte, y que se transmite a través de la picadura de un mosquito infectado del género Aedes. Por ello, es más propia de países con climas tropicales, pero esto no significa que Europa sea inmune. Es más, aunque las cifras distan mucho de la situación de Latinoamérica, el Viejo Continente también ha ido sufriendo un ligero incremento de casos autóctonos.

Entre 2010 y 2021 solo se registraron 74 casos de dengue autóctono en Europa, pero a partir de 2022 se detectó un cambio significativo. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) entre junio y septiembre de ese año se registraron 65 casos autóctonos en Francia y otros seis en Ibiza, lo que equivale casi al total de casos identificados en los once años anteriores. Y en 2023 la cifra continuó aumentando hasta los 130 casos: 45 en Francia, 82 en Italia y tres en Cataluña.

"En estos dos últimos años ha habido brotes más grandes en Francia y también en Italia de los que habitualmente había. Normalmente se registraban algunos casos, no más de 10 o 20, pero en estas últimas dos temporadas hemos visto que ha habido brotes más extensos de casos autóctonos", admite durante una entrevista con 20minutos Beatriz Fernández Martínez, investigadora del Instituto de Salud Carlos III. Además, opina que España probablemente "estaría más cerca de esa situación, que se puede dar en todas las temporadas, sobre todo [en verano] cuando el mosquito está más activo en nuestros climas".

Presencia del mosquito Aedes albopictus en Europa en mayo de 2023. CENTRO EUROPEAO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES

No obstante, a pesar del incremento de casos autóctonos, la experta considera que España no vivirá en un futuro cercano una situación como la de Latinoamérica. Según ha explicado Fernández Martínez, en España podría ocurrir un brote importante "siempre y cuando se den las condiciones necesarias para que una enfermedad transmitida por un vector ocurra". Además, la responsable de la vigilancia de las enfermedades de transmisión vectorial matiza que no sería un evento de gran magnitud, ya que no se trata de una enfermedad que se transmita por el aire al estar en contacto con otra persona.

La situación no se compara con la de Latinoamérica

"No va a ser algo tan explosivo como la covid u otros virus respiratorios en los cuales simplemente al estar cerca de una persona hace que te puedas contagiar, pero podría haber brotes como los que estamos teniendo en países del entorno de Europa. Lo normal es que no haya una situación de cambio tan brusco, sino que nos vayamos a acercar al contexto europeo", explica la investigadora. Sin embargo, deja claro que se trata de una situación que no se puede predecir debido a que el contexto podría cambiar. De hecho, recuerda que existen dos vacunas autorizadas y comercializadas recientemente para combatir esta enfermedad aunque su uso todavía no se ha generalizado.

Fernández Martínez también expresa que en Europa está establecido el mosquito Aedes albopictus, popularmente conocido como mosquito tigre y que, a pesar de que esta especie sí puede transmitir la enfermedad, no es el mejor vector para hacerlo. La especie idónea es Aedes aegypti, ampliamente extendida en Latinoamérica y establecida en puntos concretos alejados de la Península como Madeira, Chipre, Turquía y Rusia. "Partiendo de eso, nuestra situación no es, de momento, comparable con lo que hay en Latinoamérica", afirma la experta.

Presencia del mosquito Aedes aegypti en Europa a mayo de 2023. CENTRO ERUROPEO PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES.

No obstante, la realidad es que debido al aumento de las temperaturas los mosquitos se están extendiendo más allá de las zonas tropicales y subtropicales y se están estableciendo en latitudes más elevadas. Esto también implica que pudiera aumentar la cantidad de mosquitos en las zonas donde ya está establecido y que su periodo de mayor actividad pudiera extenderse más allá de los meses de verano. En este mismo sentido se manifestó en una entrevista previa concedida a este medio el virólogo e investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Juan García Arriaza. "Países como España, que está en una franja de transición, con el tiempo tendrá un clima más caliente y será un nicho ecológico de mosquitos que obviamente van a ir asociados a transmitir virus que no existían tradicionalmente en Europa", explicó.

La gran mayoría de los casos de dengue reportados en España son importados de viajeros que han estado recientemente en países donde hay una circulación sostenida del virus. Sin embargo, resulta importante destacar que, existe la posibilidad de que algunas personas infectadas no acudan al centro de salud porque solo presentan síntomas leves que pueden confundirse con otras infecciones. "En muchos casos la clínica es inespecífica, banal y transitoria. En esos casos que pueden pasar como un cuadro febril a lo mejor la persona ni siquiera llega a consultar al médico. No todos los casos que ocurren llegan a los sistemas sanitarios y por lo tanto no se identifican", explica la investigadora del ISCIII.