Judeline: "Soy consciente de que tengo una cara distinta y no encajo en los cánones, pero me siento supercómoda con mi cuerpo"

A sus 21 años, Judeline sabe lo que quiere y cómo lo quiere. Envuelta en una halo de ensoñación y una voz única, la prometedora propuesta artística de Lara Fernández (Los Caños de Meca, 2003) marca su propio ritmo dentro de la vorágine de la industria. "Creo que es muy importante dar tiempo a las cosas", cuenta la cantante a 20minutos.

Zahara, Canijo y Tánger son algunas de las pinceladas del folklórico imaginario que ha diseñado al milímetro la gaditana que, con tan solo un EP en el mercado -De la luz, publicado en 2022-, ha despertado el interés de grandes figuras de la música latina como el productor Tainy o J Balvin, a quien acompaña como telonera en su actual gira por Europa, Qué bueno volver a verte tour.

Mientras se prepara para cantar en grandes recintos, Judeline ha abierto el primer capítulo del que será su álbum debut -previsto para el próximo otoño- con el lanzamiento de su nuevo tema, Mangata. Un término que, para los suecos, alude al camino de luz de luna que se refleja en el agua y que, desde su onírica óptica, se transforma en la senda llena de intuición y presentimientos ante una relación que amenaza con romperse.

"Judeline es el futuro" se puede leer en su web, ¿no es, quizá, una afirmación demasiado ambiciosa?Puede ser que sí. Aunque no la escribí yo, que conste (ríe). Supongo que es porque soy joven y al final me ven como una artista emergente que puede marcar la diferencia en el futuro. Pero vamos, creo que todavía me queda mucho por aprender.

Cádiz está muy presente en sus canciones. ¿Hasta qué punto considera que sus raíces andaluzas le definen como artista?No creo que hiciera la música que hago ni que dijera las cosas que digo en mis canciones si fuera de otro lugar. Viví en Andalucía hasta los 17 años y, aunque Madrid me está aportando muchísimo, sigo añorando muchísimo mi tierra. Al final, me crie en un sitio muy especial, rodeada de música y de arte. Soy hija, nieta y bisnieta de andaluces y es algo que me inspira y me acompaña allá donde voy.

Abandonó Los Caños de Meca para vivir en la capital. ¿Mudarse a Madrid es un paso necesario para poder vivir de la música?Sí. Por desgracia, creo que depende de la música que hagas porque hay muchísimos artistas flamencos que se han podido quedar en Andalucía y les ha ido genial. Aunque me encantaría que no fuese así, ser cantante se basa en muchas más cosas que en hacer música. Muchas veces, tienes que tomártelo como un negocio y tienes que abrirte puertas conociendo gente. Le dije a mi madre que me mudaba para hacer el bachillerato de artes, pero venía a lo que venía (ríe). Al final, los productores a los que admiraba vivían en Madrid, entonces tampoco me arrepiento.

"Me encantaría que cuando nos comparasen a las mujeres dejase de ser algo malo"

¿Cómo se encuentra una voz y un sonido propios rodeada de tantos artistas?Básicamente, siendo pesada, colándome en todas partes y haciendo lo que sé hacer, que es hacer canciones. Creo que un fallo que cometen muchos artistas al inicio es estar demasiado pendiente de lo que pasa a su alrededor. En mi caso, yo solo pensaba en los artistas a los que admiraba y tiraba 'palante'. Nunca he pensado que no valiese para esto, siempre lo he sentido como algo natural que seguía su curso. Obviamente, hay que echarle muchas horas, pero si tienes algo especial, pues ya vendrá.

¿Cómo recibe que la comparen con otros artistas, como podría ser el caso de Rosalía?Depende de la manera en que me lo digan. Si me lo dicen desde la admiración, para mí es un halago que me comparen con Rosalía porque, a mi juicio, es la artista que más ha cambiado la industria en los últimos años. Sin embargo, si lo hacen como una crítica o un ataque, creo que no es plato de buen gusto para nadie... Desde que empecé, me han comparado con Nathy Peluso, Ana Mena, Lola Indigo... Me encantaría que cuando nos comparasen a las mujeres dejase de ser algo malo. Nos han educado para que rivalicemos innecesariamente, pero la realidad es que las mujeres de la industria nos apoyamos y nos admiramos y que la guerra la tienen los oyentes.

En varias ocasiones, ha hablado de que las barreras entre los géneros musicales han desaparecido. ¿Cree que ha dejado de tener sentido hablar de apropiación cultural?Cuando empecé en esto sí pequé un poco de que me diese rabia que los artistas se apropiasen de otra cultura. Sin embargo, a medida que he ido haciendo música, ese pensamiento ha cambiado. Al final, la música es universal y, al estar todo tan globalizado, no podemos evitar que influencias muy distintas lleguen a nosotros. Por eso, creo que es muy importante que los artistas se eduquen, que tengan mucho respeto al resto de culturas y, sobre todo, que estén muy conectados a sus propias raíces porque cuando no sabes de dónde vienes, te pierdes. Como artista sin identidad, vas saltando de un lado a otro, sin ninguna coherencia.

Muchos artistas adoptan un nombre artístico como una especie de alter ego de sí mismos, ¿es su caso?

Sí, a veces siento que Lara y Judeline somos dos personas distintas. Para mí, dejar Cádiz fue una manera de empezar de nuevo, de dejar todos mis problemas atrás. Construí una nueva vida y una nueva persona con la que podía sentirme más segura. Creo que soy una persona mucho más triste, insegura y solitaria siendo Lara que siendo Judeline. Mi lado creativo y artístico impulsa a que mi vida tenga un poco más de color y alegría.

Recientemente, publicó Mangata, el primer adelanto de su primer disco. Con la inmediatez de internet, ¿no sintió miedo a pasar de moda?Qué va. Además, tampoco siento que haya pasado tanto tiempo. O sea, hasta enero, la gente seguía atrapada con Canijo. Creo que es muy importante dar tiempo a las cosas. Aunque el mundo va muy rápido y parezca que si no sacas nada en un mes desapareces, si acostumbras a tu público a un ritmo más lento con el que puedas ponerle cariño a tu proyecto, lo terminan agradeciendo. Al final, se pueden sacar canciones cada mes, pero si no te quedas contento con ese trabajo va a ser una tortura porque la vas a seguir cantando toda tu vida.

Aunque desde niña soñó con vivir de la música, ¿ha llegado a abrumarle la fama o la repercusión que hayan tenido sus palabras?Creo que, aunque soy muy pasota, me ha llegado a afectar. Yo he sido fan también y ya en ese entonces me daba mucha rabia que sacaran de contexto las palabras de los artistas que me gustaban y terminasen criticándolos. Pero tengo claro que no puedes controlar internet o la mente de las personas, entonces trato de relativizarlo todo. También te digo que yo me siento, por lo general, muy querida. Quizá cuando me sienta criticada será que me estoy haciendo famosa (ríe).

Judeline, en una sesión de fotos. ANA ARDEN

Y, ¿cómo se llega a ser la telonera de J Balvin en su gira por Europa?He hablado con él un par de veces por Instagram. Todavía no nos hemos visto en persona, pero supongo que en la gira nos hartaremos el uno del otro (ríe). Admiro mucho su trabajo. Su disco Colores me marcó mucho... Al final, nunca sabes muy bien cómo se dan este tipo de oportunidades. Yo sé que él conocía mi música a raíz de Tainy y supongo que eso llevó a que nuestros equipos terminasen conociéndose. Estoy super agradecida, la verdad.

¿Cómo gestiona cantar ante miles de personas?Pues mira, siento que cuando hay muchísima gente me pongo mucho menos nerviosa porque hasta disocio. Creo que es algo tan surrealista que mi cuerpo deja la mente en blanco. O sea, en conciertos más pequeños donde puedo ver la cara de la gente y escuchar sus susurros siento que termino a veces más pendiente de ellos que del show. Y bueno, ahora con J Balvin que estaré en países donde casi nadie me va a conocer, me da paz y calma la sensación que no haya ninguna expectativa sobre mí.

En uno de sus últimos singles, 2+1, explora el deseo de mantener una relación de tres estando en pareja. ¿Habla desde una experiencia personal? ¿Se imagina en una relación poliamorosa o abierta?Personalmente, creo que a día de hoy no sería capaz de tener una relación poliamorosa, aunque también te digo que nunca he tenido una relación cerrada y convencional. Para mí, 2+1 es más como un fetiche sexual, de cumplir la fantasía de estar en un trío y de salir de la monotonía que muchas parejas cerradas viven en algún punto. Creo que desde esa posición muchas veces se fantasea con cosas que no terminan pasando.

"Cuando hay muchísima gente en los conciertos me pongo mucho menos nerviosa porque hasta disocio"



Habla de su música como historias que le han pasado o que podrían pasarle a otra persona. ¿Se imagina escribiendo literatura?En Cádiz he tenido tanto tiempo en mi infancia de estar sola que creo que la cabeza me daba para mucho. De pequeña, leía un montón y siempre me han estimulado las historias, como los cuentos que me contaba mi padre, y, en la música, las canciones que narraban historias. Ya de adolescente, de hecho, escribía en Wattpad muchos relatos. Entonces, aunque nunca me lo he planteado en serio, me encantaría escribir el guion de una película. Tengo mil notas en el móvil con posibles ideas.

¿Y se imagina abriéndose camino como actriz?Sería la bomba. De hecho, en el videoclip de Mangata tenía que ponerme a llorar y, pese a que esperaba hacerlo fatal, me terminó encantando cómo lo hice. Así que, jo, a ver si Pedro Almodóvar me ficha como su próxima 'chica Almodóvar' (ríe).

En cuanto a la parte visual, cuida al detalle su estética. ¿Alguna vez le ha generado conflicto su aspecto físico? Sí. Yo siempre he sido, por así decirlo, la fea de la clase. Soy consciente de que tengo una cara distinta y de que muchas veces no encajo en los cánones, pero, a día de hoy, me siento supercómoda con mi cuerpo. Creo que la música me ha dado, gracias a Dios, esa seguridad en cuanto a experimentar con mi cuerpo y mi estilo que nunca habría explorado si no me dedicara a esto. La música me ha reconciliado con mi físico.

Si preguntas por mí, la colaboración con Tainy, le puso en el mapa a nivel internacional, ¿cuál sería su colaboración soñada?Hay muchas colaboraciones que me harían muchísima ilusión. Me encantaría hacer un tema con Caroline Polacheck, Future, Sevdaliza... Hay muchos artistas a los que admiro. Generalmente, me suelen gustar aquellos artistas que no tengan nada que ver conmigo.