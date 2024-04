Tu horóscopo diario: martes 9 de abril de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el martes 9 de abril de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

La influencia benéfica del Sol, en tránsito por Aries, te protegerá de las muchas piedras que irás encontrando en el camino en este día de hoy, o te hará que salgas airoso de las dificultades, tanto en el trabajo y los asuntos materiales como los personales y familiares. Pero este va a ser un día de mucha "batalla" en general.

Tauro

Hoy te espera un día bastante difícil, tendrás que avanzar por el camino más espinoso, ya sea porque tú mismo lo elegirás, o el destino será quien lo elija por ti. Pero también será un día favorable para ti, y las luchas o problemas no van a poder contigo, porque Júpiter, el mejor de los planetas, protege todos tus caminos.

Géminis

La influencia de Saturno y Marte, que será dominante a lo largo de la semana, va a potenciar tu firmeza y determinación, vas a tomar mayor conciencia de la realidad y las dificultades. Sin embargo, todo ello no va a impedir que hoy tengas un buen día y resuelvas con gran habilidad, y ayudas inesperadas, las dificultades.

Cáncer

A pesar de que esta semana se presenta un poco amenazadora, debido a la influencia dominante de Saturno, sin embargo, vas a tener una gran alegría, o un nuevo comienzo, relacionado con el amor. Algo que deseas muy ardientemente está muy cerca de hacerse realidad. Un buen momento para iniciar una relación seria.

Leo

Hoy se va a hacer realidad en tu vida ese famoso refrán que afirma que "no hay bien, que por mal no venga". El día comenzará mal y algo que esperabas no va a salir, o si lo hace va a salir mal. Sin embargo, al final, toda una serie de carambolas tendrán como resultado un día muy positivo para ti, mejor que si hubiera salido.

Virgo

Ten cuidado con las ilusiones sentimentales, sobre todo en estos días, incluso si estas ilusiones acaban saliendo adelante, ya que tras la felicidad inicial podrías encontrarte otras vivencias menos agradables. Desconfía de los amores que comienzan de una manera espectacular, y junto con el corazón pon también la cabeza.

Libra

Hoy te espera un día rico en éxitos y realizaciones, sobre todo porque sabrás aprovecharte muy hábilmente de los obstáculos y adversidades que afecten a tus adversarios, y es ahí, sobre todo, donde va a estar tu suerte. Un sueño muy deseado por ti, que está muy relacionado con trabajo o dinero, está en vías de hacerse realidad.

Escorpio

Ahora es el momento de tomar decisiones, incluso de correr riesgos. Las influencias adversas de Saturno a ti no afectarán, y si lo hacen solo te traerán grandes luchas y momentos difíciles, pero al final triunfarás en todas estas cosas. Hoy te espera un día bastante difícil, aunque tendrá un final claramente positivo o ilusionante.

Sagitario

La influencia de Saturno, que será dominante a lo largo de esta semana, te indica, sobre todo, que es el momento de llevar tus sueños a la realidad, la hora de enfrentarse a las dificultades y abrir rutas desconocidas. El éxito te espera al final de camino, aunque el destino no te lo va a poner fácil y hoy te espera un día agotador.

Capricornio

El dinero y los asuntos materiales van a centrar tu actividad y tus pensamientos en el día de hoy, pero en el caso de que lleves a cabo alguna importante operación financiera o debas correr algún riesgo relacionado con estos asuntos, es importante que extremes la prudencia, no te fíes de las apariencias, pueden ser engañosas.

Acuario

Debes tener cuidado porque hoy será un día en el que te sentirás tentado a mostrarte más independiente que nunca y hacer las cosas del modo que a ti te parece más correcto, sin que te importe lo que otros puedan llegar a pensar. Pero estos días las influencias astrales no son buenas, y este modo de ser te traerá problemas.

Piscis

Si hoy quieres tener un buen día, debes procurar mantenerte en segundo plano y dejar que sean otros quienes tomen todas las iniciativas o decisiones, especialmente en tu trabajo y los asuntos mundanos en general. No te fíes de las apariencias, hoy va a ser un día rico en sorpresas, y adversidades que llegan de forma inesperada.