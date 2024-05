Diablos de polvo, gasolina oceánica, heladas negras... El neoglosario de la información del tiempo, de la A a la Z

Lluvias de sangre, DANA, ciclogénesis explosiva, ábregos, tren de borrascas... Cada vez son más las palabras que nos rodean a la hora de hablar del tiempo. Más allá de si hace frío, de si hace calor, o de si llueve, la información meteorológica recoge un gran conjunto de términos que ayudan a entender mejor los fenómenos que se producen. Algunos de ellos, de hecho, se están desarrollando con más frecuencia o duración debido al cambio climático y el mayor interés de la sociedad por comprender lo que ocurre está llevando a cambios a la hora de transmitir la información. De la A a la Z, estos son los conceptos meteorológicos que tanto se escuchan en boca de los meteorólogos.

A de Ábregos

Se trata de uno de los vientos más famosos de España. Típico del otoño, procede del sureste y se caracteriza por ser templado, relativamente húmedo y, debido a que procede del océano Atlántico, por traer lluvias. Cuando sopla, se hace notar especialmente en regiones del sur, como en Andalucía o en Extremadura, donde produce temporales de lluvias persistentes. Por el contrario, cuando llega a la zona cantábrica tras haber recorrido ya cientos de kilómetros, se convierte en un viento seco. En Asturias recibe especialmente el nombre de aire de las castañas, ya que a su llegada provoca la caída de este fruto.

B de Bloqueo atmosférico

Cuando se utiliza esta expresión, se habla de un régimen meteorológico en el que los patrones atmosféricos tienden a repetirse en una zona determinada durante varios días, aunque pueden llegar a durar incluso semanas. Estos bloqueos son más usuales con los anticiclones, ya que cubren zonas de mayor extensión y se mueven más despacio que las depresiones. En España, en muchas ocasiones, el bloqueo atmosférico trae estabilidad a la Península, ya que el anticiclón se queda estático entre dos borrascas. Esto genera olas de calor y agrava, entonces, la sequía.

C de Ciclogénesis explosiva

La ciclogénesis es el nacimiento de un ciclón, es decir, el proceso por el cual se inicia una circulación ciclónica en los niveles bajos de la atmósfera debido al choque de masas de aire muy distintas en cuanto a humedad y temperatura. Existen distintos tipos, y uno de ellos es el que se denomina ciclogénesis explosiva. Este concepto se utiliza cuando el proceso por el que se forma el ciclón se produce de manera excesivamente rápida. Es un fenómeno que ha sido relativamente recurrente en España durante los últimos años, dando lugar a situaciones de vientos con una elevada intensidad a la Península.

Ciclogénesis explosiva. ARCHIVO

D de Diablo de polvo

También conocido como tolvanera, un diablo de polvo es un remolino de arena que se forma como un torbellino en cielos despejados, con buen tiempo, y con una duración relativamente larga. Levanta a su paso arena y polvo de suelo que pueden llegar hasta los 30 metros de altura. Su formación se debe a que una corriente de aire a una temperatura menor que la del suelo desciende, provocando que el aire caliente cercano a la superficie ascienda en forma de remolino.

E de El Niño

El Niño es un patrón climático natural que se explica por la interacción entre el océano y la atmósfera. Se produce en el Pacífico tropical, cuando sus aguas se calientan, por lo que aumentan las temperaturas en la superficie del mar. Aunque antes se creía que era un fenómeno regional, la realidad es que tiene importantes consecuencias globales, como un mayor calentamiento de la atmósfera o cambios en los patrones de circulación. Ocurre entre cada dos y siete años, aunque cada vez que se manifiesta puede tener una intensidad distinta.

Anomalía de temperaturas en el mar en diciembre de 2023 debido a El Niño. Climate Reanalyzer

F de Fenómenos costeros

Con fenómenos costeros nos referimos a todos los eventos que se producen en el mar a su llegada a la superficie terrestre. La velocidad del viento, las tormentas o las precipitaciones suelen ser las principales razones por las que las regiones situadas en la costa emiten, si es necesario, una alerta por estos fenómenos. En España, es el noroeste el que registra el mayor número de tormentas, por lo que también es donde se produce un mayor oleaje. Estas olas puede llegar a alcanzar incluso los 17 metros en esta zona, inundando playas, paseos marítimos y otros lugares cercanos.

G de Gasolina oceánica

La gasolina oceánica hace referencia a las altas temperaturas de los océanos, por lo que este concepto está muy relacionado con El Niño. Los registros de los mares son cada vez mayores y ello supone el ingrediente perfecto para que las tormentas sean también cada vez más fuertes, de ahí que reciba el nombre de gasolina. Al estar más caliente la superficie de los océanos, el agua aporta más calor, más humedad y más energía a la parte baja de la atmósfera, el lugar donde se originan los fenómenos tormentosos.

H de Helada negra

Una helada negra se da cuando las temperaturas se sitúan valores negativos. Sin embargo, a diferencia de una helada normal, en estas no se forma escarcha. Esto se debe a que el aire es seco, es decir, contiene poco vapor de agua. Por ello, su temperatura no iguala a la de la escarcha (0 ºC), así que el vapor presente no llega a congelarse. Su nombre se debe a que al día siguiente la vegetación presenta partes oscurecidas.

I de Inversión térmica

Cuanto más alto, más frío hace. Es lo que ocurre de forma normal a menos que se produzca una inversión térmica, un fenómeno en el que al subir en altitud, también lo hace la temperatura. Esta condición se produce especialmente por las noches, cuando la superficie terrestre de un determinado lugar se enfría y, por lo tanto, la masa de aire de ese lugar también. Tras ello, este aire no puede ascender como lo haría de forma normal, ya que choca con la capa de aire más caliente que se encuentra sobre ella.

Inversión térmica en un valle. Wikimedia Comons

Por ese motivo, los movimientos ascendentes del aire quedan inhibidos, así que en esos valles las temperaturas son más bajas que en zonas de montaña que se encuentran por encima de ellos. Se trata de un fenómeno que suele terminar con la radiación solar o con la llegada de fuertes corrientes de viento, que mezclan las masas de aire y rompen con esta situación.

J de 'Jet Stream' o Chorro

El jet stream o chorro es uno de los elementos más importantes en cuanto al tiempo que hay en España. Se trata de un canal o 'autopista' de vientos muy fuertes situado a entre 9 y 16 kilómetros de la superficie terrestre. Existen cuatro grandes chorros de aire en la Tierra: dos polares y dos subtropicales, y por ellos discurre el aire con velocidades de hasta 250 kilómetros por hora. De ellos, a la península ibérica le afecta especialmente el chorro polar del norte que, cuando desciende en latitud, apunta directamente a nuestro país, por lo que suele actuar como una corriente que transporta borrascas, viento y precipitaciones. En ocasiones este chorro puede además ondularse, por lo que puede provocar mal tiempo y tormentas en verano.

'Jet Stream' Lyndon State College Meteorology

K de grados Kelvin

Aunque en España se registran las temperaturas a través de los grados Celsius, la escala más utilizada en el mundo, también existen otras, como los grados Kelvin o los Farenheit. Esta última es la utilizada en países de América Central y Estados Unidos y la primera es la más empleada por los científicos. Se trata de una escala que no cuenta con valores negativos y en la que los 0º equivalen a -273,15 ºCelsius. Esta se considera la temperatura más baja posible que pueden soportar las moléculas. A partir de ese nivel se impediría su movimiento.

L de Lluvia de sangre

Cada vez más conocidas en España, las lluvias de sangre o lluvias de barro están relacionadas con la calima. Aun así, no representan ningún peligro para la salud. El fenómeno en sí no significa que llueva ni siquiera barro como tal, sino que lo que se produce es que el polvo en suspensión, procedente de lugares como el desierto del Sáhara, se combina con la lluvia. El agua, al caer, coge un color rojizo, de ahí su parecido con la sangre y después, al secarse, deja una fina capa de barro.

Lluvia de sangre por la calima en Madrid. ARCHIVO

M de Mar de viento y Mar de fondo

Mar de viento y mar de fondo son dos conceptos que sirven para hablar de movimientos del mar relacionados con las corrientes de aire. El primero consiste en el oleaje irregular en periodos muy cortos que se genera porque el viento sopla con bastante fuerza sobre el agua. Causa mucha espuma y se caracteriza porque las olas van en todas las direcciones. En el lado contrario, el mar de fondo es el tipo de oleaje que se va propagando muy lejos de la zona donde se ha generado. En este movimiento no influye el viento que haya, aunque sí que su causa se debe a una corriente de aire que se formó en otra zona.

N de Noche ecuatorial

La noche ecuatorial es un fenómeno cada vez más presente en España debido al cambio climático y al aumento de las temperaturas. Esta es aquella en la que las temperaturas del aire no bajan de los 25 grados. Son noches que ocurren especialmente en verano en periodos de ola de calor. Generan muchos problemas para dormir, dado que los expertos recomiendan que la temperatura óptima para hacerlo debe encontrarse entre los 18 y los 21 grados.

O de Onda tropical

Una onda tropical es una área de baja presión en el océano Atlántico que se distribuye de norte a sur y se mueve de este a oeste, generando nubes y tormentas detrás de ella. Estos fenómenos duran de tres a cuatro días y tienen una longitud de 2.000 a 2.500 kilómetros. Pueden conducir a la formación de ciclones tropicales, de hecho, hasta el 60% de ellos y el 80% de los huracanes se producen debido a una onda tropical. Suelen aparecer en los meses de abril y mayo y continúan produciéndose hasta octubre y noviembre.

P de Presión atmosférica

La presión atmosférica es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. Se mide a través de una unidad denominada milibar (mb) y sus variaciones son las que dan lugar a que se hable de altas o de bajas presiones. Si cuenta con valores superiores a 1.013 milibares es una alta presión o anticiclón. En cambio, si cuenta con un valor por debajo de esos 1.013 milibares, se trata de una baja presión o borrasca. Ambas se desplazan por la superficie terrestre y es lo que conforma el tiempo meteorológico.

R de Río atmosférico

Cuando los meteorólogos hablan de río atmosférico, lo hacen de una franja larga y estrecha en la que se produce un continuo transporte horizontal del agua, de ahí que se asimile con la corriente de un río. A su paso pueden llegar a abarcar miles de kilómetros y provocar precipitaciones muy intensas y generalizadas durante varios días. En España, estos ríos atmosféricos pueden proceder tanto del Atlántico como del Mediterráneo, desde donde traen aire subtropical templado y muy húmedo, que genera en la Península grandes acumulados de lluvia.

Un río atmosférico a su paso por la Península. ARCHIVO

S de Sartén de España

Hablar de sartén de España es hacerlo, básicamente, de calor. Con esta expresión, los meteorólogos se refieren a los sitios donde, año tras año, se manifiestan las temperaturas más altas en verano, registrándose nuevos récords en cada periodo estival. En la Península, la zona conocida como la sartén de España es el valle del Guadalquivir, que abarca las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén. Su ubicación es clave a la hora de hablar de altas temperaturas, ya que estos territorios están más expuestos a la llegada de corrientes de aire cálido procedentes de África.

T de Tiempo de la cebolla

Hablar de tiempo de la cebolla es hablar de aquellos días en los que hay enormes diferencias entre las temperaturas máximas y las mínimas. Por ello, cuando se utiliza esta expresión se hace referencia principalmente a jornadas que presentan una gran variación dependiendo de la hora. Son días en los que es recomendable utilizar varias capas de ropa, como las capas que tiene una cebolla, y quitárnoslas o ponérnoslas para adaptarnos al tiempo.

V de Vaguada polar

La vaguada, como la define la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se trata de una región de la atmósfera cuya presión es más baja con respecto a otras regiones cercanas que se hallan a su mismo nivel. Produce variaciones en la temperatura o en la propia presión del aire, por lo que está relacionada con el mal tiempo, especialmente con las precipitaciones. En concreto, la vaguada polar es el mismo fenómeno, pero de una masa de aire frío. Esta se sitúa en niveles bajos en un territorio durante varios días.

Z de Zona ciclogenética

Una zona que recibe el nombre de ciclogenética es aquella donde se dan las condiciones favorables para que se produzca lo que se conoce como ciclogénesis, es decir, el nacimiento de un ciclón tropical. Hay siete zonas principales donde ocurre este proceso: el océano Atlántico, la zona oriental, occidental y sur del océano Pacífico, y la zona sudoeste, norte y sureste del océano Indico.