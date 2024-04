Tu horóscopo diario: sábado 6 de abril de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 6 de abril de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy la Luna se hallará influenciada por Saturno y eso te va a provocar algunos bajones emocionales, incluso aunque muchas veces no haya una razón para ello. Te pueden invadir inquietudes o preocupaciones o, simplemente, cierto malestar, incluso aunque el día te traiga cosas agradables. Pero todo ello es pasajero.

Tauro

Hoy tendrás un día estupendo para disfrutar de todo tipo de placeres y, en general, hacer todo aquello que te apetezca. No es el momento de pensar en los demás, has estado sometido a muchas tensiones y ahora necesitas darte unos caprichos, pero no debes inquietarte porque la suerte te va a ayudar a que lo consigas.

Géminis

Este será un día bueno para ti, incluso bastante bueno, pero al mismo tiempo sometido a inestabilidad o bajones emocionales de cierta importancia, especialmente en la primera mitad del día, ya que luego te sentirás mejor. Una parte del día te podrías sentir muy mal, sin embargo, otra vas a estar mucho más contento.

Cáncer

El fin de semana va a comenzar para ti con un día maravilloso para cultivar la amistad o, en su caso, para comunicarte con tu pareja o familiares más íntimos, también podrás resolver o suavizar algunos desencuentros o tensiones del pasado. Un día de paz y tranquilidad, muy enfocado hacia las relaciones más íntimas.

Leo

Muchos placeres y satisfacciones de cara al exterior, mientras que tus seres queridos bailarán al son que tú les marques y, sin embargo, en lo más profundo de tu alma te vas a sentir un poco triste y mucha de la alegría que mostrarás va a ser ficticia, si bien vas a hacer todo lo posible para que los demás no te lo perciban.

Virgo

Muchas veces tu mejor forma de descansar, o de la forma que mejor te lo pasas, es continuar trabajando, aunque cambies un poco la actividad, y una vez más eso es lo que te va a suceder en el día de hoy. De esta manera te sientes útil e importante y te olvidas de penas o preocupaciones relacionadas con los sentimientos.

Libra

Una combinación de energías entre la Luna y Saturno te va a desencadenar emociones o sentimientos negativos en muchos momentos del día, o quizás una sensación generalizada de melancolía. Además, esto se verá algo potenciado porque las cosas no te van a salir del modo que esperabas. Pero tan solo es algo pasajero.

Escorpio

En estas últimas semanas estás experimentando estados de ánimo muy intensos y, al mismo tiempo, muy cambiantes, pasas de grandes alegrías y esperanzas a intensos bajones o nubarrones de melancolía. Afortunadamente, hoy te toca lo primero, y vas a tener un día donde se intercalarán momentos felices e ilusionantes.

Sagitario

El día de hoy va a estar marcado por una influencia negativa de Saturno que va a propiciar que se te tuerzan un poco las cosas o te sobrevengan repentinos bajones emocionales. Por fortuna, solo se trata de algo pasajero, y también se potenciará un poco porque hoy muchas cosas no te van a salir como las tenías planificadas.

Capricornio

Hoy no planifiques nada, déjalo todo al libre albedrío, o de lo contrario te podrías llevar una gran decepción, porque todo se te puede venir abajo, especialmente aquellas cosas que más te interesen o más te gusten. Sin embargo, si dejas que el destino te sorprenda a lo mejor te llevarías una sorpresa inusualmente agradable.

Acuario

Hoy debes tener mucho cuidado con tu carácter especialmente radical o agresivo en algunos momentos. Sobre todo, el mayor peligro estará en las discusiones y peleas domésticas, que pueden estallar por cualquier motivo y de forma inesperada. Pero si te dejas llevar por ese lado airado y colérico lo vas a lamentar y mucho.

Piscis

La influencia de Saturno, que se encuentra transitando por tu signo, te puede provocar momentos de depresión o melancolía, y este día va a ser especialmente propenso para estas cosas, incluso aunque transcurriese de forma favorable. Siempre habrá algo que no tienes, pero lo anhelas con todo el corazón y te hace sufrir.