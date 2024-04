Ayuso no asistirá acompañada de su pareja, Alberto González, a la boda de Almeida, según 'TardeAR'

Este sábado, 6 de abril, tendrá lgar en la parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja la esperada boda entre José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo.

De la ceremonia se conocen algunos detalles, como el menú del que se disfrutará en la cita nupcial, pero también se han desvelado algunas llamativas ausencias, entre las que destaca la de Alberto González, la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Ha sido la colaboradora Leticia Requejo quien ha desvelado este dato: "Sabemos que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, va a acudir sola, sin su pareja Alberto González".

"Hay que decir que está invitado, ya no solo por la amistad política que les une a los cuatro, sino por la amistad", ha recordado sobre la relación del empresario con el político.

Cabe recordar que Alberto González fue acusado por la Fiscalía de defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 e investigado por usar supuestamente dinero fraudulento al comprar el piso en el que vive en Madrid con la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Así, la periodista ha apuntado la razón de la ausencia a la boda de Almeida: "Pero ha decidido no ir, no por la polémica que estas últimas semanas le rodea, sino porque prefiere no acudir a este tipo de actos para no ser, de forma indirecta, protagonista".