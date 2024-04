Tu horóscopo diario: viernes 5 de abril de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 5 de abril de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vais a estar de suerte en este mes de abril, porque a partir de hoy Venus, el planeta del amor y los placeres, va a comenzar a transitar por vuestro signo, uniéndose también con el Sol, ayudando así a que tengas un mes más afortunado en lo referente a la vida sentimental, junto con otro tipo de situaciones agradables.

Tauro

Este será un día con predisposición a la paz y armonía, a la superación con tensiones o conflictos, tanto en el trabajo como en la vida íntima o familiar. La diplomacia y el acuerdo se impondrán sobre la lucha o el debate, ya sea porque así lo elegirás, o porque lo dispondrá el destino. Pero hoy debes moverte con cautela.

Géminis

A partir de hoy, y en lo que queda de mes, un tránsito favorable de Venus te va a traer la ayuda o protección de amigos, tanto de los que ya tienes como de los que podrías hacer en este momento. También el amor podría llegarte de la mano de un buen amigo, o una relación inicial de amistad se transformará en amorosa.

Cáncer

Abril puede ser un mes estupendo para ti en lo que se refiere al trabajo y otros asuntos materiales. Venus, en unión con el Sol, van a gobernar tu destino y no solo te podrán traer éxitos o realizaciones, sino también importantes ayudas o protección, con poco que tú pongas de tu parte. Suerte o facilidades para la vida social.

Leo

A partir de hoy, el benéfico planeta Venus comenzará a realizar un tránsito muy favorable y se unirá al que también realiza el Sol en estos días, propiciando que disfrutes de un excelente mes de abril tanto en lo que se refiere al trabajo como también en otros asuntos de carácter más íntimo. Ideal para que tomes iniciativas

Virgo

La semana laboral va a terminar para ti con un día algo más tranquilo, estable y sereno que los anteriores, y al mismo tiempo también tendrás algo más de suerte en el trabajo, los negocios u otros asuntos sociales y mundanos. También llegarán buenas noticias o experiencias agradables en tus relaciones de carácter íntimo.

Libra

Tu planeta regente, Venus, va a comenzar a partir de hoy, y durante todo este mes, un tránsito muy favorable para que puedas llevar a cabo uniones de cualquier tipo con un mayor éxito, armonía e incluso felicidad, tanto si son de tipo sentimental como también de trabajo, negocios u otro tipo. Excelente para emparejarse.

Escorpio

A partir de hoy, Venus realizará un tránsito durante todo este mes que te va a facilitar las cosas en todo lo relacionado con el trabajo y los asuntos materiales, así como la solución de tensiones o conflictos que viniesen de atrás. También te va a ayudar a que en estas semanas te mejore la relación con tus jefes y compañeros.

Sagitario

Hoy se inicia un tránsito de Venus que, unido al del Sol, va a resultar muy favorable para ti, especialmente para tus contactos y relaciones de carácter más íntimo, donde cosecharás experiencias mucho más agradables y placenteras. Pero, sobre todo, te va a traer mucha suerte para viajar o encontrar el amor en el extranjero.

Capricornio

A partir de hoy, y a lo largo de este mes de abril, un tránsito favorable de Venus te traerá paz, armonía y experiencias un poco más agradables en tus relaciones familiares, el hogar y, en general, aquellas personas con las que convives. Asimismo, te va a ayudar a solucionar o encauzar algunas tensiones o conflictos pasados.

Acuario

Venus va a realizar un tránsito, a partir de hoy, que te será de gran ayuda para tus relaciones, contactos y comunicaciones con el entorno, y también te ayudará a que muestres tu lado más cordial, seductor o atractivo, que te muestres más diplomático y no tan radical. Muy favorable para todos los trabajos de cara al público.

Piscis

A partir de hoy, y a lo largo de este mes de abril, un tránsito favorable de Venus te traerá ayudas en relación con tu economía y asuntos materiales, y también posibilitará la llegada de dinero, tanto si la esperas como incluso si no la esperas, aunque en la gran mayoría de los casos no este no te llegará en grandes cantidades.