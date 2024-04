Economía lanza una herramienta para consultar cómo se están gastando los fondos de recuperación

El Ministerio de Economía ha presentado este jueves la herramienta Elisa, una aplicación digital que permite a expertos, periodistas y público en general saber cómo se están gastando los fondos europeos de recuperación. Se trata de una base de datos que pueden consultarse en la dirección web del plan de recuperación y que incluye información sobre la velocidad a la que se está ejecutando el plan; a quién le está llegando el dinero; en qué políticas se invierte; el tamaño de las empresas que lo reciben; donde están establecidas y qué territorios se están llevando un mayor impacto.

"Es una herramienta que complementa al resto de las que ya tenemos y que pone el foco en el adjudicatario final", explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, este jueves durante su intervención en la jornada Fondos Europeos. Claves y próximos pasos, organizada por KPMG.

La difusión de la herramienta llega casi tres años después de que la Comisión Europea aprobara el primer desembolso del plan de recuperación y cuando la ejecución del mismo se encuentra prácticamente en su ecuador. Los últimos datos que aparecen en Elisa muestran que el Gobierno ha convocado ya 61.558 millones de euros de los 69.528 millones que le fueron asignados en la primera fase del plan. Los datos de la segunda fase, que se abrió tras la aprobación definitiva de la adenda a finales del año pasado, todavía no están disponibles, pero se irán incorporando a medida que se vayan acometiendo las inversiones.

De esos 62.558 millones convocados se han resuelto 34.395 millones, lo que implica una tasa del 56% sobre lo convocado. Las convocatorias resueltas son aquellas para las que ya se ha encontrado adjudicatario final, aunque todavía no le haya llegado el dinero. No obstante, fuentes de Economía sostienen que los plazos entre la adjudicación y la llegada de los fondos no están siendo largos ni excesivos. Desde Economía trasladan que se resuelven convocatorias cada mes a un ritmo de unos 1.000 millones de euros.

Si se analiza el destinatario de los fondos, se observa cómo el 38% de las convocatorias resueltas han ido a parar a pymes y micropymes, el 23% han beneficiado a grandes empresas. Además, un 17% se ha adjudicado a fundaciones y otros beneficiarios (entre ellos, la propia administración pública), mientras que un 17% se ha repartido a uniones temporales de empresas y un 3% restante a los hogares.