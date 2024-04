Alejandro Nieto revela el problema de salud por el que ha subido de peso: "Me he quedado estancado"

Alejandro Nieto está disfrutando de unos días de desconexión en Tailandia junto a su novia, Tania Medina, con la que participó en La isla de las tentaciones para poner a prueba su amor. Sin embargo, parece que no todo es de color de rosa, pues, en los últimos días, el que fuera Míster España en 2015 ha recibido un aluvión de críticas por su físico.

Recientemente, el ganador de Supervivientes 2022 ha recurrido a sus redes sociales para explicar el motivo de su "bajo tono muscular" y de su subida de peso en las últimas semanas. Y es que, antes de que pusiese rumbo a Honduras, su físico tendía a fluctuar a lo largo del tiempo, sin importar que hubiese un cambio en sus rutinas de ejercicios o en su dieta. De hecho, hace unos meses decidió tomarse en serio su salud, retomando el ejercicio diario con la ayuda de su entrenador personal.

Sin embargo, ahora su situación sería diferente, ya que, según ha relatado el propio Nieto en su perfil de Instagram, le han diagnosticado un problema de salud que le estaría afectando directamente en su físico. "Para los que no lo sepáis, hace un mes me hice una analítica y me ha salido que tengo un poco de tiroides", ha revelado, poniendo fin a las especulaciones sobre su cuerpo.

"Yo como sano, hago deporte, pero me he quedado estancado. Sé que estoy un poco pasado, pero… sois muy pesados los que os dedicáis a decirme que estoy más gordo. Tengo espejos, me veo todos los días", se ha lamentado el exconcursante de GH, pidiendo a los internautas que tengan "mucho cuidado" a la hora de hablar del físico de los demás.

"Tengo madre, novia, mi hijo, que me lo dicen, con buenas palabras... No como vosotros", ha explicado. A pesar de su cambio de físico, Alejandro asegura que no le tiene "envidia a nadie". "A todas esas personas que hablan con maldad decirles que he estado muy bien físicamente, que tengo una carita muy bonita, que tengo una novia espectacular, tengo un hijo superbonito, tengo una familia preciosa, una casa preciosa, estoy de viaje en Tailandia y que no le tengo envidia a nadie", ha concluido.