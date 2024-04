Amor Romeira carga contra Nagore Robles: "Es de las personas más malas que he conocido en televisión, tiene un ego dañino"

Nagore Robles ha sido noticia en los últimos días por la propuesta de Supervivientes de participar como concursante de pleno derecho para sustituir a Carmen Borrego, que abandonó por motivos de salud.

Sin embargo, la exgranhermana no aceptó el reto. "Yo no abandono, no desisto, no me bajo de la rueda y voy al 200%", afirmó. La mujer sostuvo que si iba al concurso, sería para conseguir el maletín: "Iré a por todas".

Hasta ese momento, parecía que iba a aceptar, pero todo dio un giro de 180 grados: "Creo que soy lo suficientemente campeona, fuerte y buena concursante como para empezar desde el día uno". De esta forma, expuso que no quería gastar la oportunidad entrando un mes después.

También dio a entender que se valoraba lo suficiente como para no entrar en sustitución de nadie. "Quiero hacer el concurso entero, pero en la siguiente edición".

Quizá por eso se ha acordado Amor Romeira de la vasca. "Nagore es de las personas más falsas y malas que he conocido en el mundo de la tele", ha señalado la canaria.

"¡Conmigo se ha portado muy mal! Pero eso no quita que reconozca que es buena colaboradora. Ahora como persona, tiene un ego dañino", remata.

Unas palabras con las que muchos usuarios de las redes sociales no están de acuerdo, y así se lo han hecho saber. Cuestionada por la manera en la que arremete contra Nagore y preguntada por la razón por la que no se lo dice a la cara, Amor se defiende: "Lo hice... y me tiene BLOQUEADA de todos lados porque le dije 4 cositas! 🤞🏽😜💣💥".