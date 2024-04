Arranca la campaña vasca: PNV y Bildu miden fuerzas mientras PSOE y PP compiten para ser la llave del futuro gobierno

Con la clásica pegada de carteles de la pasada noche, los partidos dan comienzo a la campaña electoral en País Vasco. Una cita que podría cambiar el tablero político como consecuencia del aparente desgaste de PNV y del auge de Bildu. Así, ambos medirán fuerzas en su feudo, mientras que el PSOE y el PP competirán por ser la llave de la Lehendakaritza. También, por primera vez, todos los candidatos —excepto la de Podemos— se estrenan en estos comicios que trascenderán al escenario nacional y servirán de antesala para las próximas catalanas.

Los socialistas vascos aspiran a volver a ser clave para conformar el gobierno que salga de las elecciones del 21 de abril, repitiendo la misma fórmula que en los anteriores comicios: pactar con el PNV. De hecho, su candidato, Eneko Andueza, ha repetido por activa y por pasiva que no hará lehendakari a un candidato de EH Bildu, ni siquiera mediante la abstención. En este sentido, el peor de sus escenarios se presentaría si Bildu continúa subiendo en las encuestas, porque el PSE-EE se podría topar con un callejón sin salida, teniendo en cuenta que los abertzales son los socios de legislatura en el escenario nacional, donde se verían obligados a hacer equilibrios.

Con todo, las encuestas validan sus expectativas. De momento, señalan que aunque los nacionalistas pierdan escaños respecto a 2020 y sean superados por Bildu, el PSOE vasco, con los alrededor de 10 escaños que les otorgan los sondeos, podría mantener al PNV como socio, prescindiendo de Bildu. Para ello y teniendo en cuenta que no les beneficia confrontar demasiado con el PNV, ni trastocar las relaciones con Bildu a nivel nacional, Andueza plantea una campaña en clave autonómica. Sus propuestas se enfocan en vender gestión, con la mejora de los servicios públicos, de la sanidad, educación o medio ambiente. "Hablar de lo que a la gente realmente le importa", señalan fuentes socialistas.

Este es precisamente el mensaje que tratará de capitalizar el PP. Su candidato, Javier de Andrés, se centrará en la sanidad, la educación, la economía y la industria desde el arraigo a Euskadi. Su objetivo es demostrar que los nacionalistas vascos han llevado al territorio a la "decadencia", al impulsar un sistema de ayudas sociales susceptible de "fraude" y desincentivando a la llegada de trabajadores al imponer el Euskera "hasta en el sector privado". De este modo, se reivindicará como la alternativa a un PNV que, según vaticina, se aliará con el PSE como históricamente ha hecho. En cambio, él pretende ser la llave del Gobierno, a costa del desgaste de PNV y sobre todo de los socialistas, arrastrados por Pedro Sánchez. Incluso se plantea la posibilidad de llegar a un "empate técnico" con el PSOE.

El candidato no confía en las encuestas cuantitativas. Ni siquiera ha querido ordenar una interna. No obstante, aspira a ser clave en País Vasco creciendo dos escaños o, al menos, manteniendo los seis que tienen ahora junto a los de Ciudadanos. De este modo, si la suma PSOE-PNV es insuficiente, el PP se convertirá en la llave para los pactos. Claro que no ha revelado si estaría dispuesto a apoyar gratis esta coalición con tal de que no gobierne Bildu. En definitiva, de Andrés irá contra el modelo sanchista, el de un PSOE que va la mano del nacionalismo [PNV] e independentismo [Bildu].

Por su parte, la izquierda no nacionalista a la izquierda del PSOE se presentará partida en dos a los comicios. Podemos, que acudirá a las urnas en coalición con la pequeña formación ecologista Alianza Verde, mantendrá la marca Elkarrekin y a la misma candidata de 2020, Miren Gorrotxategi, que ha sido portavoz de la formación morada en el Parlamento Vasco durante la última legislatura. Enfrente, esa coalición tendrá a Sumar, que concurrirá en alianza con IU y cuyas listas estarán lideradas por una dirigente mucho más desconocida, Alba García, que procede precisamente de Podemos.

Podemos y Sumar mantuvieron abiertas durante meses negociaciones para acudir en coalición a las urnas, pero las pésimas relaciones entre sus direcciones —especialmente en Madrid— imposibilitaron un acuerdo. Por separado, no obstante, repetir los seis escaños que obtuvo en 2020 Elkarrekin Podemos es completamente imposible para cualquiera de las dos formaciones. El objetivo de ambas será entrar al Parlamento Vasco y no quedarse fuera en otra comunidad más, como ocurrió en febrero en Galicia. La última encuesta del CIS revela que ese riesgo es muy real: según el sondeo, Sumar obtendría entre cero y dos escaños y Elkarrekin Podemos, uno o ninguno.

Ante ese panorama, los líderes nacionales tanto de Podemos como de Sumar van a echar el resto durante la campaña. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, estuvo el lunes pasado en un acto de campaña en Vitoria y hace un par de semanas acudió a la manifestación por el cese de la guerra en Palestina que se celebró en San Sebastián. Por su parte, la número dos morada y candidata a las elecciones europeas, Irene Montero, acudirá este jueves al mitin de inicio de la campaña electoral, en el que compartirá espacio con Gorrotxategi.

Yolanda Díaz, por su parte, participará el sábado en Vitoria en uno de los primeros mítines de campaña de Sumar junto a la candidata García, y volverá el sábado siguiente, día 13, a otro acto en Barakaldo. Sumar también movilizará para sus actos de campaña al ministro de Cultura, Ernest Urtasun; su homóloga en Juventud, Sira Rego, y el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón. Este último será el primero de los dirigentes nacionales del partido en hacer campaña, el viernes en Bilbao.