Helena Resano muestra una de las actividades de su plan de recuperación tras sufrir una parálisis: "Es parte de los deberes"

A mediados del pasado mes de marzo, Helena Resano comenzó a notar cómo su pierna izquierda se quedaba dormida. La parálisis se fue extendiendo y la presentadora fue hospitalizada. Tras recibir el alta, los médicos le impusieron un plan de recuperación y la que está al frente de 12 líderes ha mostrado una de las actividades que tiene que hacer.

"Desde el primer día, mi fisio, Álvaro Guerrero, me recomendó que cada día, además de la piscina, los ejercicios de pierna y caminar, tocara un poco el piano", ha expresado en su perfil de Instagram, en el que ha compartido un vídeo interpretando una melodía al piano.

"Eran parte de los "deberes" que me puso. Y ahí he estado estos días. Con este Valzer d'Inverno que me ha tenido entretenida", ha añadido la presentadora de La Sexta en el post. Además, ha desvelado que hay alguien que no se separa de ella desde que volvió a casa.

"Pegado a mí, desde que llegué del hospital, él, Owie", ha comentado, refiriéndose a su perro, que aparece en el vídeo junto a ella. "Me sigue por la casa y, cada vez que toco el piano, se queda cerca. Ahí donde le veis o, más cómodo, en el sillón", ha expresado también Resano.

La periodista está recuperándose "poco a poco", pero, como ella misma ha mostrado a través de sus redes sociales, parece encontrarse mucho mejor. "Me toca parar, recuperarme bien y coger fuerzas para ser la de siempre", expresó en otra de sus publicaciones hace unos días, en la que aprovechó para agradecer todo el cariño y el apoyo que estaba recibiendo.