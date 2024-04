Camila Cabello, sobre su cambio de imagen y sonido: "Me hunda o no, quiero ser yo misma"

Camila Cabello ha abierto un nuevo capítulo en su carrera. Hace unos días, la artista, de 27 años, regresaba a la música por todo lo alto con I luv it, en colaboración con el rapero Playboi Carti, el primer adelanto de lo que será su cuarto disco de estudio, C, XOXO.

Un proyecto musical con el que la que fuera integrante de Fifth Harmony ha sorprendido a sus seguidores con una nueva imagen y un nuevo sonido que no han pasado desapercibidos, después de que muchos internautas comparasen su nuevo estilo con el de Charli XCX. En medio de la polémica, la cantante ha concedido una entrevista en Apple Music 1, donde ha hablado del proceso creativo de su nuevo single.

"Creo que antes me presionaba a mí misma para ser una compositora de canciones, para hacer todas esas letras", ha señalado Camila, poniendo en valor la "libertad" con la que ha trabajado en I luv it, a diferencia de en sus anteriores temas.

En este sentido, la artista no tuvo ningún reparo en ponerse en contacto a través de Instagram con Playboi Carti, a quien admira -al igual que a Lana del rey- por "el universo creativo" que ha construido. "Mi mentalidad durante todo este proceso ha sido, en primer lugar, pensar que a las bocas cerradas no le dan de comer", ha reconocido.

En lo que respecta a las críticas, la cantante ha defendido que no es que "la gente lo entendiera mal", sino que "ahora tienen que ponerse al día" con lo que es a día de hoy como artista. "Siento que este proceso es una especie de versión sin diluir de mi proceso creativo ahora. Me encanta trabajar con coescritores, creo que es muy divertido, pero ahora el tipo de proyectos que quiero hacer solo funciona cuando no hay otros coescritores", ha explicado.

Ahora, Camila prefiere componer sola, "perfeccionando" su arte, a la vez que amplia sus "referencias" a la hora de escribir. En este sentido, Guincho se erige como el productor idóneo en esta etapa de su carrera. "Para mí, tiene una perspectiva muy fresca de la música pop. Sabía que quería hacerlo con un productor que fuera así", ha explicado.

Asimismo, Guincho, quien ha trabajado con artistas como Rosalía, le hizo "crecer mucho como artista y como compositora". "Me desafiaba constantemente y me aportó nuevas referencias. Creo que ahora estoy en una edad en la que me digo: me hunda o no, quiero ser yo misma", ha zanjado.

De esta forma, Camila está muy "emocionada" ante lo que se espera con su nuevo disco, en un momento de su vida en la que se define como "un bicho raro" y se enorgullece de hacer la música que más le gusta. "Tal vez he estado demasiado expuesta en internet estos últimos días, pero no es como un plan maestro de renovación de marca. Todo empezó por la curiosidad de ver un territorio inexplorado y emocionante para mí", ha expresado.