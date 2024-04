Las frases más demoledoras de José María y Paola contra Carmen Borrego: "Su trabajo ha contribuido a nuestra ruptura"

Son tiempos difíciles para Carmen Borrego, pues a su abandono de Supervivientes por temas de salud se une su complicada situación familiar, que ahora se agrava por la exclusiva que han dado José María Almoguera y Paola Olmedo.

La mala relación de la televisiva con la que era su nuera es más que conocida, al igual que su distanciamiento con su hijo. Sin embargo, hubo un acercamiento tras la muerte de María Teresa Campos. Pero parece que no todo es idílico en esta relación madre e hijo.

Así lo demuestra José María Almoguera, quien se acaba de separar de su mujer tras un año de matrimonio y un hijo en común. Aun así, el cariño de ambos sigue intacto, pues han concedido una entrevista en exclusiva a Semana.

En ella, han hablado de su ruptura, pero especialmente han hablado de Carmen Borrego, y no en muy buenos términos.

José María Almoguera

El nieto mayor de María Teresa Campos no se ha cortado al mostrar su opinión sobre su madre: "Si no hubiese muerto mi abuela, seguiría sin hablarme con mi madre, pero su muerte ha hecho que apartemos las diferencias" o "Sí, el trabajo de mi madre ha contribuido a la ruptura de nuestro matrimonio" son algunas de las frases que dijo.

También ha hablado de las declaraciones de su exmujer hablando mal de Borrego, así como del embarazo: "Lo de los audios no nos afectó, lo que de verdad nos hizo daño fue la gestión que hizo Sálvame con nuestro embarazo" y "Yo intenté parar la portada del embarazo diciéndole a mi madre que por favor no lo hiciese. Al final salió".

"Me dolió que mi madre mandase ese saludo a Paola desde el helicóptero. Al final colaboras en algo que sabes que puede sentar mal", ha añadido, sobre su salto al mar en Supervivientes 2024.

Almoguera se ha sincerado también sobre su ruptura: "Nos hemos separado antes de que llegasen las discusiones. Los dos somos hijos de padres separados y sabemos hasta dónde se puede llegar. No queremos caer en esto", "Paola y yo nos queremos y nos respetamos. Siempre vamos a mantener el decoro por nuestro hijo".

"Aún no hemos iniciado ningún trámite legal. Solo hemos hablado con un abogado para informarnos", "Yo sigo creyendo que Paola es la mujer de mi vida, pero el amor también es darle espacio a una persona si lo necesita", ha apuntado.

Además, el hijo de Borrego ha hablado de la televisión y las revistas, que ahora vuelven a utilizar para dar esta entrevista: "Algunos programas han buscado poner en guerra a mi familia", "Me siento culpable por el daño que le han hecho a Paola" y "Nos arrepentimos de haber vendido nuestra boda, ese ha sido nuestro mayor error" son las declaraciones que ha dado.

Paola Olmedo

Por su parte, Paola Olmedo también ha hablado de su exsuegra, en concreto, del papel que jugó en la exclusiva de su bebé: "Carmen vendió mi embarazo sin que yo lo supiera. No pude contárselo ni a mi padre ni a mi mejor amiga. Me dolió mucho", "Duele que te quieran engañar en la cara cuando dices 'para esto' y te dicen que no pueden. Ahí te das cuenta de que no le dio la gana" y "Carmen no pidió disculpas, pero es que hay gente que no sabe disculparse. Yo lo achaco a eso", ha dicho.

"Hablé con Carmen y le pedí disculpas. Le dije que lo sentía si algo le había hecho sentir mal", ha añadido sobre los famosos audios filtrados. "No tengo ningún problema con ella y no he querido evitarla. Cuando vino a mi casa la saludé".

"Yo empecé con José sin saber dónde me metía, pero él tampoco. Yo ya tenía dos hijos...", ha apostillado.