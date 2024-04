El obispo de Solsona que se enamoró de una escritora de libros eróticos se ha casado con ella por la Iglesia, con permiso papal

Xavier Novell, exobispo de Solsona (Lérida) protagonizó en 2021 un episodio digno de una película de sábado en la sobremesa. En 2015, Novell había asumido el ministerio de exorcista titular de la diócesis de Solsona, ante la falta de otro candidato.

Ese cargo le hizo estudiar demonología, lo que le llevó a conocer a Silvia Caballol, sicóloga y experta en estos mismos temas, como el satanismo. Caballol ha publicado títulos como Trilogía amnesia y El infierno en la lujuria de Gabriel.

De allí al amor solo había un paso. En 2021, Novell confirmó su devoción por la sicóloga, que ya era madre de tres niñas de una relación anterior. La pareja se casó por lo civil, después de que él colgara los hábitos.

Tres años después, y convertidos en padre de gemelas de dos años (Míriam y Coaner, como la virgen de la comarca donde residen), Xavier y Silvia se han dado el sí por la iglesia, con una dispensa papal de Francisco. "Pensé que era honesto, después de tanto tiempo que habéis estado con nosotros, no esconder que Xavier y yo, finalmente, pudimos casarnos en la Iglesia, gracias a la misericordia del Santo Padre, que le ha concedido la secularización", ha publicado Silvia.

Junto a varias fotografías de la celebración religiosa, la escritora añade: "Ha sido un largo camino, pero hemos podido regular nuestra situación canónica: casarnos como queríamos y poder volver a recibir la comunión. Sigue siendo un obispo, pero incapaz de llevar a cabo el ministerio".

Y concluye: "No creo que el encubrimiento que acompañó la renuncia de mi marido ahora hace dos años y medio fuera del todo bien. Lo siento por todos los que piensan que hubiera sido mejor guardar el secreto, pero no puedo seguir actuando como si no pensara ni sintiera".

Las firmes creencias del novio han sido el detonante para que esta segunda boda se haya producido y ambos pueda seguir con su amor y cerca de Dios, como era su deseo.