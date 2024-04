Tres citas, tres

Más nos vale volver con ganas, con fuerza y con mucha energía, porque el calendario político no nos va a dar tregua. De aquí a finales de junio tenemos tres citas electorales, las elecciones vascas, las catalanas y, para rematar, las europeas. Y aunque usted, que quizás me esté leyendo en su trayecto en metro en Madrid o desde Sevilla, crea que todas le quedan muy lejos –incluidas o especialmente las europeas–, sepa que no va a ser así.

De lo que pase en País Vasco y, especialmente, de lo que pase en Cataluña dependerá la legislatura de Pedro Sánchez. Y no solo hablo de duración, de cuánto pueda aguantar en Moncloa si, finalmente, el independentismo se hace con la Generalitat o si Bildu acaba siendo la fuerza más votada en el País Vasco. Hablo de lo difícil o muy difícil que va a tener sacar adelante cualquier ley, cualquier propuesta, cualquier medida. Si antes era ya un juego de equilibrios desquiciante, de aquí a verano va a ser un infierno. Sus socios de investidura van a duplicar la apuesta. Sea cual sea el resultado: si el independentismo no gana, ojo con lo que puedan hacer o pedir los de Puigdemont.

Así que, si está agotado de este clima político, completamente embarrado, lleno de descalificaciones, de insultos, de estrategias mal medidas por parte de todos, ármese de paciencia porque nos queda taza y media. Y tazón también. Llenito hasta arriba.

Cuando te alejas unos días de todo ese ruido, de todo ese rifirrafe absurdo en el que nos hemos acostumbrado a vivir en los medios, en la política, eres más consciente aún de lo alejados que viven los políticos de lo que le importa a la gente. De lo que le preocupa. Les invitaría a estar una noche en un hospital. A salir a pasear por los pasillos para cruzarte con miradas de familiares angustiados, con susurros entre ellos y el médico que atiende a su madre, a su padre, a su mujer o a su hijo… Que escuchen cuando les dicen que hay que esperar para tal o cual prueba, que hay que esperar para tal o cual intervención. Que lean su impotencia en sus ojos.

Pero no hace falta estar en una situación tan límite. Hay mucha gente que ha decidido seguir con su día a día, con su trabajo, con sus proyectos, sin saber qué pasa en el Congreso o en el Senado, qué se han dicho hoy unos y otros a voz en grito.

En esas tres citas electorales que tenemos por delante, hablaremos mucho de la participación. Muchos partidos pedirán movilizar a los ciudadanos para que vayan a votar. Porque saben que de esa alta participación dependerá que el resultado caiga de su lado de la balanza… o no. Y será curioso verlos preocuparse por esos ciudadanos a los que ignoran cuando están en sus batallas cainitas. Será muy curioso. Porque de ellos no se acuerdan hasta que necesitan su voto. O si se acuerdan es para azuzar un odio o rechazo al contrario que no lleva a ningún sitio. Una estrategia pésima. Lo veremos.