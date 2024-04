Billie Eilish asegura que su última crítica no iba por Taylor Swift

Todo empezó con unas declaraciones que realizó Billie Eilish a la revista Billboard en las que explicó por qué ella usa materiales reciclados para sus vinilos mientras que otros artistas siguen lanzando diferentes versiones del mismo LP solo por ver sus cifras de venta aumentar. Y muchos se lo tomaron como una crítica velada a Taylor Swift.

"No puedo ni explicar el derroche que significa. [El cambio climático] Está a la vuelta de la esquina y la gente se sigue saliendo con la suya. Es frustrante, y lo digo sobre todo como alguien que de verdad hace todo lo que está en su mano para ser sostenible, dando lo mejor de mí y tratando de involucrar a todo el mundo en mi equipo", comenzó diciendo la artista de 22 años.

"Y luego están algunos de los artistas más importantes del planeta haciendo 40 jodidos paquetes de vinilo diferentes, cada uno con algo que los diferencia, solo para que sigas comprando más y más. Es un desperdicio y me cabrea que todavía estemos en un punto en el que haya quien se preocupe más por sus números y por ganar dinero. Y son todos grandes artistas los que hacen esa mierda", puntualizó.

Sin embargo, la oleada de ataques que ha recibido la dos veces ganadora del Oscar ha hecho que dé un paso atrás y este domingo ha matizado sus palabras para que no se considere que sus declaraciones, aunque sin mencionarla, tenían una clara destinataria: Taylor Swift, quien sí que suele sacar varias versiones diferentes de un mismo LP.

En un mensaje que ha difundido a través de su Instagram, la autora de éxito como Bad Guy o What Was I Made For? ha explicado que su mensaje no mencionaba a nadie porque incluso ella misma también se incluía, dado que es un problema de la industria al completo.

"Vale, está bien: sería estupendo que la gente dejase de poner palabras en mi boca y de verdad leyese lo que dije en ese artículo de Billboard. No estaba apuntando a nadie, sino que son problemas estructurales que afectan a toda la industria", ha comenzado explicando Eilish.

"Cuando trato [el tema] de las diferentes versiones, es porque muchos artistas las publican, ¡incluyéndome a mí! Lo cual digo claramente en el artículo", ha añadido, justo antes de concluir con: "La crisis climática parte de nuestro ahora y la cosaes que todos somos parte del problema y debemos tratar de hacerlo mejor".