José Luis Moreno pone a la venta, en nuda propiedad, su mansión por 8,5 millones

José Luis Moreno, de 76 años, ha sido noticia en los últimos tiempos por haber tenido problemas con la justicia. El productor, muy seguro de su inocencia, declaró hace unas semanas: "Yo no voy a entrar en la cárcel. Van a entrar ellos. Todos los podridos van a tener que sentarse en el banquillo y explicar los dos años y medio que me han quitado de vida. Que no lo duden".

Moreno está acusado de presuntos delitos como organización criminal, estafa, blanqueo y alzamiento de bienes. Fue detenido en 2021 en el transcurso de una operación policial que buscaba desmantelar un grupo criminal, supuestamente liderado por él.

Moreno se defendía de este delito y de todos los demás: "Estoy 2.000 por ciento seguro de lo que no he hecho, pues todos y cada uno de los que se han inventado este montaje infecto, repugnante y vil van a tener que explicar lo que han hecho y cómo lo han hecho, con todo detalle, delante de la justicia limpia, que la hay".

Admitía que tiene las cuentas bloqueadas, pero no se desanimaba. "Sobreviven mi ilusión y mis ganas y, sobre todo, la fuerza para desenmascarar a la corrupción, a la mentira y a la podredumbre que ha rodeado todo este caso".

Ahora, el productor es noticia por algo relacionado con su mansión de Boadilla del Monte, en Madrid. Según Semana, ha puesto a la venta su espectacular casa en una de las zonas más exclusivas de la capital por 8,5 millones de euros.

Tal y como informa la revista, sus intenciones no son las de marcharse de la misma, y, por eso, la ha puesto a la venta en nuda propiedad. Esto significa, como aclara la publicación, que Moreno vende el inmueble a cambio de recibir un importe económico, pero sigue manteniendo el usufructo y así seguir disfrutando de la misma hasta que él fallezca.