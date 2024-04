William Levy hace una advertencia sobre el uso de las redes sociales

El protagonista de la serie Café con aroma de mujer, William Levy, ha hecho un anuncio alertando sobre la necesidad de separar a las personas reales de las digitales.

El actor ha hecho un alegato a favor del buen uso de las redes sociales: "Las redes sociales han transformado la vida de las personas, desdibujando en muchas ocasiones la línea entre lo que se publica y lo que no. Mucha gente proyecta una vida en sus redes sociales que no siempre se corresponde con la realidad. Esta necesidad de mostrarse online puede nublar la importancia de estar presente en los momentos reales, llevando a la desconexión potencial de las personas digitales y las experiencias auténticas, estén presentes en lo real, no en las redes sociales. Los amo".