Defensa confirmó con la OTAN que no se lanzó ningún misil a la Península y que el objeto que la sobrevoló era 'meteoroide rozador'

El misterio del objeto que sobrevoló el pasado viernes los cielos de la Península se ha resuelto. El Centro de Operación y Vigilancia Espacial (COVE) ha confirmado este lunes junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el objeto un meteoroide rozador, es decir, un meteorito que rozó la atmósfera sin llegar a entrar en ella. En un principio se creyó que era un misil balístico, pero rápidamente se descartó la idea y desde el CSIC apuntaban que podía tratarse de la reentrada de un satélite Starlink, algo que también se ha negado este lunes.

Así se lo han informado este lunes durante la visita de Robles al COVE en sus instalaciones del Ministerio del Aire y del Espacio en la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid). Este es el organismo encargado de vigilar y controlar cualquier objeto espacial que pueda atravesar la atmósfera para evitar que un objeto pueda suponer una amenaza para la población.

"La naturaleza armamentística del fenómeno no era real" y, tras descartar que fuera un satélite privado, "la única información que damos como posible es que fue un meteoroide rozador", ha señalado también el teniente coronel Manuel Olmos, jefe del COVE. Asimismo, el teniente coronel ha reconocido que tras consultar con el Centro de Vigilancia de Alertas de Misiles Balísticos del Mando Aéreo de la OTAN, "confirmaron que no constaba ningún lanzamiento en ese espacio de tiempo", añadió Olmos.

En este sentido, el general Isaac Manuel Crespo, jefe del Mando Aéreo del que depende el COVE, ha pedido "no alertar a los ciudadanos" sobre algo "que no tiene ningún fundamento". Se refiere así al mensaje que una persona que trabaja en del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) hizo en sus redes sociales. Algo que, según el general, fue a título particular y no en nombre del organismo. De hecho, el propio CSIC salió al paso con un comunicado en el que descartaba que el objeto fura un armamento y apuntaba a la reentrada de un satélite. Algo que este lunes también se ha descartado pese a que el domingo la Fuerza Aérea de Alemania informó que el objeto que sobrevoló el cielo español era un satélite Starlink del magnate Elon Musk.

Desde el COVE señalan que ese satélite no está dentro del listado de objetos que pueden representan un peligro por la posibilidad de que se adentren en la órbita más cercana a la tierra y del que con 30 días de antelación informa un consorcio de la UE formado por España, Alemania, Italia y Francia (EUSST). Esta es la referencia que usa COVE para llevar a cabo la vigilancia y el control de un determinado objeto. En estos informes no figuran los Starlink porque no superan los 300 kilos, un peso que la atmósfera puede desintegrar.

Según ha confirmado Defensa a través de los mandos militares, existe un protocolo nacional e internacional de alertas espaciales que se hubiera activado en caso de riesgo de caída o reentrada de un objeto espacial de determinada de más de 5.000 kilos. En este momento hay 26.000 objetos de cierto tamaño, incluyendo basura espacial, en la órbita baja y media, de los que únicamente 800 representan un riesgo.

Lo que fue grabado este viernes por Cèsar Gusch, un aficionado a la astronomía que colabora con la Red Española de Investigación sobre Bólidos y Meteoritos y que reside en Sant Mateu (Castellón), fue la estela luminosa que emitió el meteorito al rozar con la atmósfera antes de volver al espacio exterior. "Esa es la versión que manejamos ahora", ha asegurado el general Crespo.