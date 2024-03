Cómo afecta a nuestra salud el cambio de hora de marzo

Entre este sábado y este domingo tendrá lugar el cambio de horario en España. En principio, podríamos pensar que se trata de un simple trámite, y normalmente así es: sin embargo, en algunos casos puede tener ciertos efectos negativos para la salud.

Efectos cardíacos y endocrinológicos

Debemos tener en cuenta que el cambio de horario no sólo supone una hora menos de sueño y un mayor aprovechamiento de la luz solar; en realidad, el cambio de horario trastoca toda nuestra actividad y nuestras rutinas.

Al mismo tiempo, esto puede alterar nuestro ritmo circadiano (los procesos que tienen lugar en el cuerpo y que determinan la alternancia entre sueño y vigilia), un fenómeno con importantes implicaciones a distintos niveles pero especialmente endocrinológicas. Por ello, esto puede a su vez perjudicar de manera importante el descanso y la regulación del apetito.

Esto es lo que explica, por ejemplo, el hecho de que se den más accidentes isquémicos (eventos cardiovasculares provocados por un bloqueo en un vaso sanguíneo) en los días inmediatamente posteriores al cambio horario, según recoge un estudio publicado en Neurology.

Efecto sobre el estado de ánimo

Igualmente, el cambio brusco en la rutina puede afectar severamente al estado de ánimo. De hecho, algunas investigaciones han relacionado los cambios horarios con un aumento en las consultas por episodios depresivos, como ilustra la revista especializada Epidemiology.

Incluso, se consideran peligros menos evidentes: una combinación de efectos sobre nuestro estado físico y los cambios en las condiciones ambientales (menos luz a determinada hora, por ejemplo) pueden aumentar ciertos riesgos, como accidentes de tráfico o laborales.

Con todo, y aunque los casos más graves (isquemias, episodios depresivos...) pueden requerir atención médica, hay que decir que estos efectos negativos del cambio de hora por lo general son poco frecuentes: la mayoría de las personas logran adaptarse sin grandes problemas.

