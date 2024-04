Darell: "Ya no existe el arte ni las buenas colaboraciones. Si no dan los números, nadie va a decir que está 'dura' la canción"

Desde hace unos años, "Everybody go to the discotek" resuena en las pistas de baile de todo el mundo y, sin embargo, todavía hay quienes ignoran que, detrás de este indicador de éxito dentro del género urbano, se encuentra la inconfundible voz de Osvald Elías Castro Hernández, conocido artísticamente como Darell (Puerto Rico, 1990).

Con más de una década en la industria, el autor de temas como Te boté, Asesina y Otro trago sigue demostrando al público su capacidad para reinventarse y lanzar el próximo ritmo pegadizo que pueda arrasar en TikTok. Prueba de ello es uno de sus canciones más recientes, Lollipop, cuyo ascenso vertiginoso en las listas de ventas musicales ha supuesto un hito en su carrera, pues, por primera vez, se originó al otro lado del charco, en España.

"En pocos días, se escuchaba en todos los carros", rememora Darell con 20minutos. Era cuestión tiempo, por tanto, que la canción fuese relanzada bajo un remix que llegó de la mano de Ozuna y Maluma. Un éxito sin precedentes que, sin duda, ilustra el espíritu rompepistas y de 'perreo' que predomina en su nuevo disco, Everybody go to the discotek.

Antes de comenzar su carrera en solitario estuvo en Darell & Belto, ¿qué le aportó trabajar en dúo?Aunque antes ya estaba interesado en la música, siento que el dúo fue una parte muy importante de mi proceso y desarrollo musical. Yo por entonces era muy chamaco y agradezco mucho a Dios que pusiera a Belto y a otras personas que también sumaron mucho a mi proyecto. Fue cosa del destino. En estos tiempos, sin embargo, creo que sería muy difícil trabajar en dúo porque todo el mundo quiere ser cantante solista.

Ñengo Flow fue otra figura clave en su carrera a la cima, ¿hasta qué punto son importantes las colaboraciones para crecer en la industria?Diría que Ñengo Flow fue la segunda persona después de Symphonic que más me empujó hacia este camino, que todos sabemos que es tan difícil. Fueron mis padrinos y, por eso, siempre que puedo los menciono. Creo que es muy importante para las personas que están empezando que agradezcan siempre a esos artistas que les dan ese empujoncito.

¿Cree que está habiendo saturación de colaboraciones y de remixes? ¿Son siempre necesarios?

Creo que, como todo en la vida, lo importante es rodearse de buena energía porque hoy en día hay muchas personas que solo están pensando en las colaboraciones por los números. Ya nadie hace la música por el arte, por la cultura o por decir "voy a grabar con este artista porque me corre cómo le mete". Hoy en día, si ese colega no está haciendo nada, nadie va a colaborar con él. Esa es la realidad. Siento que el arte y las buenas colaboraciones ya no existen. Ya puede haber dos cantantes buenos haciendo buena música que si no dan los números, nadie va a decir que está dura la canción.

Muchos le conocimos en 2018 con Te boté, ¿cómo surgió el remix?La canción original la grabamos en Miami cuando pasó lo del Huracán María que sufrió Puerto Rico. Considero que fue una bendición de Dios porque a las tres semanas todo cambió. Para ese entonces Ozuna ya se había montado y 'El conejo' (Bad Bunny) y Nicky Jam llamaron para unirse al remix. Era algo muy grande para nosotros porque éramos tres chamacos que llevábamos un año y medio en esto y en nada de tiempo se convirtió en un éxito mundial.

"Critican lo 'explícito' del reguetón y la realidad es que eso es lo que le gusta a los jóvenes y al mundo en general"

A día de hoy, ¿está más cómodo en el trap o en el reguetón?Yo empecé con el trap porque eso era lo que estaba en ese momento, pero yo me siento un artista bastante completo. No te puedo decir que soy solamente trap, aunque sí que vengo de esa rama. Agradezco mucho haber formado parte de ese movimiento.

Uno de los aspectos más controvertidos del trap y del reguetón son sus letras, ¿alguna vez se ha autocensurado por el qué dirán?No, para nada. Al final, el arte es el arte. Tú nunca vas a un pintor a pedirle explicaciones porque haya pintado a una mujer desnuda de la manera que sea, entonces el que escucha música lo hace a su gusto. En mi caso, yo también hago canciones de amor y con otro tipo de mensajes porque tengo en cuenta que tengo millones de fanáticos. Eso hace que sea muy complicado también complacer a todos, pero ese es otro tema. Mucha gente critica lo "explícito" del reguetón y la realidad es que eso es lo que le gusta a los jóvenes y al mundo en general. Creo que a la música no hay que ponerle límites.

¿Por qué cree que los jóvenes conectan tanto con los artistas urbanos?Yo siento que los seguidores son consumidores de la música que les gusta y ellos sabrán las razones por las que les siguen. Unos me siguen por la música, otros por la personalidad, no sé. Creo que no sabría decirte.

"Everybody go to the discotek" no es solo el título de su nuevo disco, sino su sello particular en sus canciones, ¿por qué decidió ponérselo a este disco?Esa frase significa mucho para mí porque es una de las más populares y con la que me doy a conocer en el mundo. Trato de hacer cada álbum con uno de mis slogan, de mis estribillos y, en un principio, quisimos usar "Everybody go to the discotek" con mi primer disco, que fue más trap. Sin embargo, al final, después de sacar LVV the Real Rondon nos dimos cuenta de que este disco era mi verdadera manera de mostrarme al mundo por primera vez.

Con este disco, ha estado de gira por nuestro país, ¿cómo ha sentido la acogida del público español?Superduro. Estoy supercontento. Hay mucha adrenalina en los shows. Siento que me dan mucho amor. Tenía muchas ganas de cantar aquí y creo que voy a seguir viniendo.

Lollipop está arrasando en todo el mundo, ¿hasta qué punto tiene en cuenta la fórmula de TikTok a la hora de componer? ¿Cuál cree que es el secreto para que las canciones triunfen en la plataforma?La fórmula está en hacer música sin buscar ninguna de esas cosas. Mucha gente se piensa que hacemos "canciones para TikTok", pero la realidad es que eso no lo eliges tú. Eso lo elige la gente. Es la gente la que elige el pedazo de canción que les gusta y que van a hacer viral. Ahora todo el mundo está en que si una canción no se pega en TikTok, no se pega en el mundo y, aunque puede que sea verdad, creo que esa manera de pensar hace que se pierda la buena música. Doy gracias a Dios porque Lollipop se pegó en TikTok, pero la gente buscó también el tema en Spotify, porque luego hay muchas canciones que se pegan los 20 segundos y luego la gente en verdad no sabe cuáles son y no se interesa en buscarlas.



"C. Tangana tiene mucha visión. Él me decía todo lo que tenía que hacer en el videoclip, ni siquiera el director"

En 2019, cantó junto a C. Tangana en Pronto llegará, ¿cómo fue trabajar con él? ¿Hay algún artista español con el que le gustaría colaborar?Fue superbién, de verdad. Además, fue de los primeros artistas españoles con los que colaboré. Es un muchacho tremendo. Tiene mucho talento y mucha creatividad en los vídeos. Tiene mucha visión. Él me dijo todo lo que tenía que hacer, ni siquiera el director. Yo había escuchado que él hacía eso, pero trabajar con él fue brutal. Después de Pronto llegará no hemos grabado nada, aunque me gustaría. Siento que España me ha abierto muchas puertas. También he colaborado con Omar Montes, muy amigo mío, y Bad Gyal. También hay por ahí una colaboración con JC Reyes y, en verano, espero poder hacerlo con otros muchos españoles más para aportar mi granito de arena al reguetón de España.

"Nadie sabe lo que va a pasar mañana" como dice Bad Bunny en su último disco, pero, ¿cómo se imagina su carrera en el futuro?Honestamente, mi filosofía es que sea lo que Dios quiera. No se puede trabajar con prisa, ni pensando en qué va a pasar ni nada. Hay que disfrutar del momento. Ya Dios se encargará de poner cada cosa en el camino. Hasta el momento, estamos positivos porque estamos trabajando y tenemos salud, así que todo lo que venga después son bendiciones. Estoy activo y preparado para lo que venga.