El Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat (CEO), que podría equipararse al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), pero en versión seria y responsable, ha publicado una encuesta sobre valores que incluyó en su Barómetro de Opinión Pública del mes de febrero.

Entre sus preguntas a los ciudadanos, quiero destacar, especialmente, una, porque me parece, como mínimo, importante, y sus respuestas inquietantes.

La pregunta en cuestión, que respondieron 7.685 personas, es esta: “¿Qué considera usted preferible?”, y sus dos opciones: “Vivir en un país gobernado democráticamente, aunque no garantice un nivel de vida adecuado a sus ciudadanos” o “Vivir en un país capaz de garantizar un nivel de vida adecuado a sus ciudadanos, aunque no sea del todo democrático”.

Seguro que usted, al leer las opciones, ya ha respondido, ¿me equivoco? Bien, ¿cómo lo hicieron los que fueron preguntados por el CEO? Pues destaca, sobre todo, el grupo de 16 a 24 años que, mayoritariamente, está a favor de perder democracia a cambio de vivir mejor. Por el contrario, los mayores de 65 años son los que más valoran la democracia. ¿No les parece este resultado curioso e inquietante?

Los jóvenes han nacido en democracia, han vivido campañas electorales, han vivido elecciones, han visto cambios de gobiernos y de presidentes. Han vivido también los partidos políticos, sus miserias, sus escándalos y sus corrupciones. No conocen otro sistema, no saben qué es vivir en una dictadura. Tienen sus derechos garantizados y no se imaginan ni quieren imaginarse cómo sería la vida sin ellos: vivir mejor parece que sea su única divisa.

Me niego a pensar y a aceptar que esto sea así, porque gracias a muchos de estos jóvenes se avanza en derechos y en la igualdad de género. Pero el dato está ahí, y es preocupante. Por esto muchas veces hay que recordar que la democracia no se defiende sola.