Cuánto cuesta ir a una boda: un 65,9% de los españoles ha declinado la invitación por los gastos asociados

Ir a la boda de una prima o pagar el alquiler. Este es el dilema al que se enfrentan cada vez más españoles a consecuencia del aumento del precio de la vida, que ha afectado también, como no podía ser de otra forma, a las bodas. Transporte, estancia, etiqueta, regalos... son algunos de los gastos derivados de la invitación que suponen una carga económica inasumible para muchas personas que, a menudo, se ven obligadas a renunciar a sus propias vacaciones o, peor aún, a apretarse el cinturón para pagar las facturas de ese mes, con tal de no fallar a sus amigos o familiares en el día de su boda.

También los hay, claro está, que declinan la invitación. Y cada vez más. Según datos de la última encuesta realizada por Klarna, plataforma global de pagos, 2 de cada 3 españoles ha rechazado una invitación por los gastos asociados. Hablamos de un 65,9% de personas que han dicho 'no' a esa carga económica. Pero, ¿de cuánto dinero estamos hablando?

¿Cuánto dinero cuesta ir de invitado a una boda?

Los costes que deben asumir los invitados a una boda dependen de varios factores. El primero de ellos: el lugar de celebración. Según un estudio realizado por Bodas.net junto a Google y Carles Torrecilla, profesor de Esade, el Principado de Asturias se sitúa en cabeza en lo que a coste medio por invitado se refiere, con 267 euros de media por invitado.

Al otro lado, con la media más económica, se encuentra Murcia, con 134 euros por invitados. Datos similares aporta la encuesta de Klarna, según la cual, un tercio de los entrevistados (29,3%) sitúa los gastos entre los 101 y los 250 euros, mientras que para otro tercio rondan más entre los 251 y los 500 euros.

Al dinero que se da a los novios como 'cubierto', que suele rondar, efectivamente, los 250 euros, dependiendo de las posibilidades de cada invitado, hay que sumar los costes de peluquería, vestimenta y transporte. Y para aquellas bodas que se celebran lejos de casa y que no incluyen alojamiento alternativo para los invitados, el gasto extra de una noche en el hotel.

¿Cuánto hay que dar en la 'manzana'?

Esto no es matemático. O al menos, no del todo. La cantidad de dinero que se ofrece a los novios depende de dos factores principalmente. El primero es la capacidad económica de cada uno. El segundo, probablemente el más determinante, lo marcará la relación que se tenga con los novios:

Conocidos

Para aquellas invitaciones que no te hacen demasiada ilusión y a las que no vas a acudir, o acudes sin demasiado entusiasmo porque no tienes relación con los novios, la cantidad podría rondar los 100 euros.

Amigos o familiares lejanos

Si quien se casa es un amigo o un familiar lejano, cubrir los gastos de tu cubierto es suficiente, por eso, entre 100 y 200 euros puede ser una cantidad adecuada.

Amigos íntimos y hermanos

Si la boda es de tu hermano o hermana, o de uno de tus mejores amigos, seguramente estés pensando en un regalo más especial. Por eso, la cantidad que se otorga en este tipo de vínculos ronda los 200/300 euros por persona, aunque hay quienes llegan a los 500. Por supuesto, los factores personales de cada relación serán determinantes.

Hijos, padres y familiares muy cercanos

Si el que se casa es tu hijo, lo más probable es que, además del regalo, estés pensando en ayudar a la pareja en los gastos de la boda, por lo que, la cifra suele partir de los 500 euros en adelante.