Berta Vázquez habla de la gestión de las críticas y el amor propio: "No quiero ser una esclava de lo que la sociedad espere de mí"

El próximo 27 de marzo se estrena en Amazon Prime Video Un hipster en la España vacía, uno de los últimos proyectos en los que ha participado Berta Vázquez. La actriz ha concedido una entrevista a la revista Elle, en la que ha reflexionado sobre su forma de afrontar las críticas tóxicas, el desarraigo, la diversidad corporal y el amor propio.

"A los 27 empecé una crisis un poco rara que me llevó a reflexionar", ha desvelado la escritora, y ha explicado que el trabajo la absorbió y decidió hacer cambios en su vida. "A los 30 me sentí más arraigada justo por haber buscado esos momentos de soledad, que me permitieron rediseñar mi sistema de valores y darme cuenta de cosas que son importantes y sencillas", ha explicado.

Vázquez ha añadido que esos momentos de soledad son en los que siente la "plena libertad", en los que se deja ver a ella misma y evita las distracciones externas que le hacen sentir que está "perdiendo" su vida. "Nútrete y realízate, no por las expectativas sociales y colectivas, sino por coherencia contigo mismo", ha expresado en la entrevista.

La actriz ha asegurado que no le afectan los juicios negativos. "Sé que cuando una persona juzga a otra es sólo una proyección. Usa a alguien para volcar sus propias inseguridades, complejos y lo que le carcome por dentro", ha comentado, y ha añadido que la forma en la que trates a los demás "es un buen medidor de quién eres".

Con respecto a las críticas que recibió por su cambio físico, Berta Vázquez ha asegurado que no le afectaron. Pero sí se sintió decepcionada con "el sistema", por "ver cómo la gente no piensa por sí misma y se deja llevar por la corriente". "Me resisto a ser una esclava de lo que la sociedad espere de mí", ha expresado la intérprete.

Sobre el amor propio, Vázquez ha explicado que no es una cuestión de "ponerte delante del espejo y decirte lo mucho que te quieres", sino de "reconocer tu oscuridad y reflexionar sobre las cosas que puedes mejorar". "Son tus inseguridades y tus complejos. Esas zonas están por florecer y hay que escucharlas como si fueran tus hijos. Eso es quererse", ha declarado para la revista.

Berta Vázquez también ha hablado de Un hipster en la España vacía y ha asegurado que los espectadores podrán disfrutar de "mucho humor e ironía ante las peripecias no extensas de surrealismo de la gente que se va al campo y tiene una relación teórica con el entorno". En la película, dirigida por Emilio Martínez-Lázaro, aparecen otros rostros conocidos como Paco León, Macarena García o Miguel Rellán.