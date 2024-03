Así contactaron Meghan y Harry con los príncipes de Gales para transmitirles su solidaridad, por el cáncer de Kate

Los hermanos Guillermo y Harry Windsor no han tenido sus mejores relaciones en los últimos tiempos. De hecho, la distancia física y emocional no solo no se acortaba, sino que parecía ensancharse por días.

Sin embargo, el testimonio de Kate, su cuñada, confesando que padece cáncer hace tan solo unos días, podría dar un giro a esta maltrecha hermandad.

Ha trascendido que Harry y Meghan llamaron a William nada más enterarse de la fatal noticia, según ha desvelado el editor de ITV Royal Chris Ship. Lo que se no sabe es si fue por videollamada para poder hablar los cuatro a la vez o personalmente a Kate y a William respectivamente.

La princesa de Gales, Kate Middleton, durante el mensaje en el que ha anunciado que tiene cáncer. KENSINGTON PALACE

La última vez que los hermanos se vieron, según se tiene constancia oficial, fue el 6 de mayo de 2023 durante la coronación del jefe del Estado, su padre, Carlos III.

Harry apenas permaneció aquel día en Londres y, en ningún momento, se le vio acercarse a los príncipes de Gales.

En septiembre de 2022 tras el fallecimiento de Isabel II, Guillermo, Harry, Kate y Meghan compartieron fotos y paseo juntos en gran armonía, vestidos de luto todos y muy apesadumbrados por la muerte de su abuela.

Sin embargo, hace unos días, durante un homenaje a su madre, Diana de Gales, Guillermo no permaneció en el escenario mientras se emitía el video mensaje de su hermano desde California, donde reside con Meghan y sus dos hijos.