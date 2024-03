Mirzoyev, Rachabalizoda, Fariduni y Fayzov: todo lo que se sabe de los tayikos acusados de ser los autores del atentado de Moscú

Cuatro hombres armados irrumpieron el pasado viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall de Krasnogorsk, a las afueras de Moscú, disparando de forma indiscriminada contra miles de personas. El balance es, de momento, de 137 muertos y 180 heridos. Rusia sigue conmocionada. Ha sido el peor ataque terrorista ocurrido en ese país en las dos últimas décadas, tras la matanza en Beslán, en 2004.

Por el momento han sido detenidas once personas: los cuatro terroristas y siete cómplices, todos ellos extranjeros, alguno con pasaporte de Tayikistán. Según las autoridades rusas, los principales sospechosos fueron detenidos en una carretera de la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.

Los medios rusos aseguran que los cuatro presuntos autores materiales de la masacre habían sido torturados durante el interrogatorio por los servicios de seguridad. Este domingo, fueron trasladados hasta la sede del Comité de Investigación ruso.

El Tribunal de Basmanni en Moscú ha decretado prisión preventiva para los cuatro detenidos. Son: Dalerjon Barotovich Mirzoev, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni y Muhammadsobir Fayzov. Los tres primeros han admitido su culpabilidad.

Según cuentan los medios rusos, todos proceden de Tayikistán, pero estaban instalados en Rusia. Se les imputan cargos de terrorismo y pueden enfrentarse a cadena perpetua.

Dalerdzhon Mirzoyev

Mirzoyev, en el tribunal Basmanni de Moscú. AP / Lapresse

Natural de Tayikistán, tiene 32 años, está casado y tiene cuatro hijos. Tenía una matrícula temporal de tres meses en la ciudad meridional rusa de Novosibirsk (Siberia), pero caducó, según el medio de comunicación estatal RIA Novosti. Fue el primero en comparecer ante el tribunal. Lo hizo con una bolsa de plástico alrededor del cuello y golpes en la cara, muchos más de que presentaba en las primeras imágenes tras ser detenido.

Saidakrami Rachabalizoda

Rachabalizoda, en el tribunal Basmanni de Moscú. AP / Lapresse

No está del todo claro, pero parece tener 30 años de edad. Está casado y tiene un hijo. Compareció como segundo acusado y declaró ante el tribunal que tenía documentos de registro rusos, pero que no recordaba dónde estaban. Rachabalizoda se comunicó a través de un intérprete, según RIA Novosti. Según un vídeo filtrado por las fuerzas de seguridad a canales de Telegram rusos como Shot, las fuerzas de seguridad le cortaron la oreja y se la introdujeron en la boca en el momento de su detención.

Shamsidin Fariduni

Dos de los cuatro detenidos, fotografiados en el interior de la sede del Comité de Investigación de Rusia, en Moscú. AP / Lapresse

De 25 años, nació en Tayikistán y es ciudadano del país centroasiático. Trabajaba oficialmente en una fábrica de la ciudad rusa de Podolsk, pero estaba empadronado en Krasnogorsk, según RIA Novosti. Estaba casado y tiene un bebé de ocho meses.

Los vídeos difundidas de su detención e interrogatorio muestran que fue golpeado e interrogado nada más ser arrestado el pasado sábado. De hecho, al llegar al tribunal su rostro se veía hinchado por los golpes. Este detenido publicó el pasado 23 de febrero varias fotos en su perfil de Instagram geolocalizadas en Estambul, según la agencia rusa.

En una de las grabaciones, Fariduni asegura que mató "por dinero". Ha contado que en Telegram le contactó un desconocido que le propuso perpetrar un acto terrorista masivo a cambio de medio millón de rublos (son unos 5.000 euros).

"Medio millón de rublos", afirma uno de los detenidos en una grabación del interrogatorio publicada por la televisión rusa. "¿Quién te lo dio?", le pregunta uno de los interrogadores. "No lo he recibido aún. He recibido la mitad", ha explicado.

Muhammadsobir Fayzov

Es el más joven: tiene solo 19 años. Estaba en paro, pero había trabajado en una barbería en Ivanovo (al noreste de Moscú). De hecho está empadronado en esa ciudad, según el medio de comunicación estatal RIA Novosti. Fayzov es el que peor aspecto presentaba postrado en una camilla y luego en una silla de ruedas. Frente al tribunal, donde ha estado acompañado por un médico, no podía ni abrir los ojos ni hablar, como se ve en el vídeo del tribunal de Moscú compartido en Telegram.

El tribunal ha ordenado que los cuatro hombres permanezcan en prisión preventiva hasta el 22 de mayo.