Terelu Campos, fotografiada muy triste y sin sus apoyos, vive su Semana Santa más difícil

Tal y como se esperaba, esta no será una Semana Santa muy alegre para Terelu Campos. Si el año pasado ya vivió un complicado momento durante estas fechas que tan especiales son para ella, debido a la enfermedad de su madre, en esta ocasión está siendo más difícil si cabe, ya que es la primera sin la comunicadora y, encima, sin sus principales apoyos, como su hermana Carmen Borrego, en Supervivientes, y el de su hija, Alejandra Rubio, que este mismo domingo cumple 24 años.

Terelu y su madre, María Teresa Campos, disfrutaban cada año de esta tradición, siendo la procesión del Cautivo una de las que más disfrutaban. "Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos", escribía el pasado año Terelu en su blog de Lecturas. Seguro que este año las tristes sensaciones son, al menos, las mismas.

Así ha sido fotografiada la colaboradora, que ha viajado a Málaga para disfrutar de la Semana Santa, comenzando por este Domingo de Ramos. Según informan varios medios, se puede palpar la tristeza asomando en su rostro.

A esto se le suma su reciente ingreso hospitalario por una neumonía. Un susto por el que ha cambiado sus hábitos, confesando que lleva ya un par de semanas sin fumar.

Su hija, por cierto, este 24 de marzo cumple 24 años, una fecha que sus amigos han aprovechado para felicitarla a través de las redes sociales y que ella misma se ha encargado de compartir. La joven está viviendo unos días difíciles, tras salir a la luz su relación con Carlo Costanzia y la polémica que siempre rodea al actor.