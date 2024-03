Ana Luque se quema la piel de la cara tras someterse a una limpieza: "Me despellejé viva"

Ana Luque relató su fatídica en su último tratamiento estético. La exconcursante de Supervivientes contó este sábado en Fiesta que acudió a una profesional para realizarse un peeling facial con fenol, aunque los resultados no fueron los que ella esperaba.

"Me dijo que tenía la cara muy bien, pero que me lo hiciera para los poros y esas cosas. Me hizo uno muy suave y no noté nada, así que volví y le pedí que me lo hiciera más agresivo, pero yo noté que eso picaba mucho y a los pocos días me despellejé viva, lo he pasado fatal, muy muy mal, Emma", detallaba la andaluza.

Así que, asustada, Ana acudió de nuevo a la doctora que le realizó el tratamiento y esta le explicó que no debía preocuparse, que la reacción que le había provocado se le iba a pasar con los días: "Me dijo que es una cosa normal, que son cosas que a veces suceden con estos tratamientos", indicó Ana.

"De todas formas, yo acudí a un dermatólogo muy bueno de Málaga para que me echase un vistacito y quedarme tranquila, me dijo que es algo que pasa en uno de cada 50 casos más o menos, que no me preocupe", se sinceró.