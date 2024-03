La aspiración de Más Madrid de reducir al mínimo el rol de Sumar en la región empaña la asamblea fundacional de la alianza de Díaz

Sumar ya está oficialmente constituido como alianza, pero lo que prometía ser una plácida puesta de largo para su líder, Yolanda Díaz, se vio empañado por la disputa con Más Madrid por el peso que debe tener la nueva organización en esa comunidad. Ambos partidos, Más Madrid y Sumar, aseguran haber llegado a un acuerdo para concretar su relación. Pero la formación liderada por Mónica García, hegemónica en Madrid, asegura que ese pacto pasa poco menos que por la inexistencia de Sumar en la región, algo que Díaz y los suyos rechazan tajantemente.

La asamblea fundacional de Sumar tuvo lugar este sábado en el espacio La Nave de Madrid, y lo previsto era que transcurriera de manera muy tranquila tras haber cedido ya Díaz una buena parte de su poder interno para evitar la contestación interna. No obstante, desde primera hora en el recinto las conversaciones giraban en torno a qué ocurrirá en Madrid, puesto que las versiones sobre el contenido del acuerdo firmado entre Sumar y Más Madrid son radicalmente diferentes en función del interlocutor.

El viernes, el partido liderado por Mónica García difundió su propia versión del pacto, que según aseguran refleja que Más Madrid será la referencia de Sumar en la comunidad a cambio de que Díaz sea reconocida como la líder en el ámbito estatal. Fuentes de la formación autonómica son más crudas y señalan que el acuerdo reconoce que "en Madrid, Más Madrid es lo que existe", con todo lo que eso implica: no se fusionará con la federación madrileña de Sumar, no renunciará a sus siglas y tendrá la potestad absoluta a la hora de determinar el rumbo y la estrategia del espacio a la izquierda del PSOE en la Comunidad de Madrid.

Eso no significa que Más Madrid no entienda que, a nivel local, haya municipios donde existen otros actores fuertes en el mismo espacio, como es el caso de IU en Rivas o de Ganar Alcorcón en esa localidad del sur de la Comunidad de Madrid. García no tratará de imponer allí su marca, pero tampoco tiene intención de ceder a Yolanda Díaz un espacio consolidado, como es el de Más Madrid a nivel autonómico. De nuevo, las fuentes consultadas son enormemente gráficas al preguntarse retóricamente "qué es Sumar en Madrid", donde Díaz y los suyos no tienen ninguna implantación.

Que Más Madrid lleve un par de días contando esa versión del acuerdo ha sentado fatal en Sumar, cuyos dirigentes, este sábado, basculaban entre el silencio y el disgusto abierto. El partido de Yolanda Díaz da una visión completamente opuesta sobre el pacto firmado: fuentes de Sumar aseguran que lo firmado con Más Madrid es poner en marcha una organización conjunta en la comunidad, en la que se reconozca a los de Mónica García su preponderancia pero donde Díaz y los suyos también tengan un cierto peso para influir en la toma de decisiones.

Estas fuentes insisten en que no piensan replicar el modelo pactado para Cataluña, donde Sumar ha renunciado a tener ningún tipo de presencia y ha pactado que su referente sea Catalunya en Comú. Tampoco, eso sí, se va a crear una federación de Sumar en Madrid: la idea de la dirección liderada por Díaz es poner en marcha en la comunidad un modelo intermedio en el cual haya una cúpula autonómica compartida por dirigentes de los dos partidos y una marca también conjunta. "Un modelo federal asimétrico", pero en el que Sumar tenga presencia, lo definen las fuentes de la formación consultadas.

IU levanta la voz

Pero no solo Más Madrid amenaza con ser un quebradero de cabeza para Díaz en esa comunidad. La federación madrileña de IU, una de las de la organización que más celosas son de su marca y ven con más recelos la integración de IU en Sumar, ha criticado públicamente que Díaz haya llegado a un acuerdo con Más Madrid que reconoce a la formación de Mónica García como la preponderante a nivel regional. Este sábado su barón regional, Álvaro Aguilera, incluso llegó a asegurar que un acuerdo a dos entre Sumar y Más Madrid supondría excluir a IU a nivel madrileño. "Y dejarnos fuera en Madrid es dejarnos fuera en el Estado", espetó.

"Igual que nosotros nunca dejaríamos tirados a las compañeras de La Rioja o de Andalucía si se sellase un pacto con una organización localista o regionalista de allí, eso no puede ser tampoco en clave madrileña, con lo cual, si de ser cierta esa tesis, habrían roto con nosotros, no nosotros con ellos en ningún caso", señaló Aguilera.