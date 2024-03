María Jesús Montero, al PP: "No nos van a amedrentar y vamos a perseguir la corrupción"

La vicesecretaria general del PSOE y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha avisado este sábado al PP que no les van a "amedrentar" ni van a impedir a los socialistas denunciar y perseguir la corrupción, "venga de donde venga".

Montero, que ha intervenido en el congreso extraordinario del PSPV-PSOE donde se ha proclamado a Diana Morant como secretaria general, ha afirmado también que las elecciones vascas, catalanas y europeas van a permitir vivir "la primavera del socialismo" que vuelve "con fuerza" para administrar el destino de la ciudadanía.

La dirigente socialista ha reprochado al PP no asuman responsabilidades cada vez que se desvela que tienen "asuntos turbios" en su entorno, como ahora el que afecta a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, pero antes a su hermano y a otros familiares a quienes la pandemia "les vino fenomenal".

La vicepresidenta ha reprochado al PP que, por el contrario, vuelva con la teoría de la conspiración que le sirve de "coartada" cuando son "pillados en la mentira", como pasó en el 1M, el caso Gürtel y ahora "con el caso Ayuso", y no les importa "denostar las instituciones" por mantenerse en el poder y no exigir responsabilidades.

Frente a ello, ha asegurado que el PSOE cuando ha tenido en su entorno a "gente vil, gente mezquina que se ha aprovechado o enriquecido" en la pandemia, ha sido "contundente, rápido" y ha exigido responsabilidades políticas.

"Todos podemos tener un garbanzo negro dentro del canasto", ha admitido Montero, quien ha defendido que lo importante es cómo se reacciona a eso: los socialistas con "contundencia y transparencia", y los populares destruyendo "ordenadores a martillazos" y en contra de cualquier comisión de investigación.

Montero ha preguntado al presidente del PPCV, Carlos Mazón, si no tiene nada que decir y si comparte que haya que "dar coartada y amparar" los discursos de quienes se enriquecieron en pandemia y no quieren pagar impuestos por ese enriquecimiento, y ha lamentado que no haya dirigentes del PP que digan "basta ya".

La vicepresidenta ha criticado asimismo que la derecha cuando no gobierna repita el patrón de conducta del ruido, la bronca y la confrontación, y considere que cuando hay un gobierno socialista en las instituciones son "ocupas y usurpadores", pues no respetan la libertad de los ciudadanos para elegir a sus dirigentes.

Montero ha afirmado que esta derecha nunca ha terminado de ser democrática, porque nunca han aceptado que cuando no gobiernan han de hacer una oposición constructiva, respetar a los gobiernos legítimos y defender al país, en lugar de "hablar mal" de España fuera de estas fronteras.

En clave congresual, ha agradecido la generosidad de Ximo Puig al ceder el testigo, en este caso a una mujer capaz, comprometida, honesta, "lista como el hambre" y que "pisa con paso firme", de la que espera que sea la próxima presidenta de la Generalitat.