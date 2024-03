La Cámara Alemana lanza TalentoAHK, la nueva plataforma hispano-alemana sobre talento, formación y empleo

La Cámara de Comercio Alemana para España ha lanzado hoy su plataforma TalentoAHK, un portal digital sobre talento, formación y empleo que pretende erigirse en lugar de referencia en esta materia, en una muestra más del compromiso de la Cámara Alemana por fomentar la visibilidad del empleo de calidad de las empresas alemanas en España.

En palabras de Osmar Polo, presidente de la Cámara Alemana y CEO de T-Systems Iberia, en su vídeo de bienvenida a TalentoAHK, "en la Cámara Alemana somos conscientes de que al talento se le conquista con propuestas de valor, con un compromiso sólido y un empleo de calidad que ofrece al talento perspectivas en todas sus fases de desarrollo".

La escasez de talento en el mercado laboral es una preocupación cada vez más apremiante en la actualidad. Contar con personal cualificado y preparado para afrontar los retos del futuro es esencial. Por eso, la inversión en la formación y el desarrollo de los empleados se ha convertido en una prioridad estratégica para mantenerse a la vanguardia en un entorno empresarial altamente competitivo.

TalentoAHK contará en su sección 'Trabajar en…' con un directorio de empresas asociadas a la Cámara Alemana que buscan talento en España en distintos sectores como automoción, químico, farmacéutico o finanzas. Compañías de referencia como Allianz, BASF, Bayer, Catenon, Commerzbank, Europcar, Linde, Mercedes-Benz, Merck, Siemens, Sixt, Solarwatt, T-Systems o Volkswagen figuran en dicho directorio. También podrá encontrarse información sobre las entidades colaboradoras en esta cuestión, como Fundación Bertelsmann, Centro de FP EGIBIDE y FEDA Madrid.

En cuanto a noticias, TalentoAHK contará con información sobre Formación (como herramienta para el fomento de la capacitación y el progreso. Upskilling y reskilling forman parte de la promoción y el desarrollo del talento); Desarrollo de carrera (Human Resource Advisors, responsables de selección y técnicos de formación y desarrollo ofrecen su perspectiva para potenciar la carrera profesional); Best Place to Work (las empresas socias de la Cámara Alemana como firmas de confianza en su función de empleadores de calidad para atraer y retener talento); Talento diverso (la inclusión, el liderazgo femenino o la diversidad generacional no sólo tienen un impacto social esencial, sino que su incorporación a las empresas supone un enfoque de éxito para el futuro); y Mercado laboral (que incluye toda la actualidad sobre el mercado de trabajo: información, análisis, encuestas y tendencias).

Además, dentro de las actividades organizadas por la Cámara Alemana en torno a su eje temático, el martes 19 de marzo se ha celebrado la primera roundtable del año, que ha contado con Martin Beck (Managing Director de la German Desk de Catenon), David Casanova (Head of People Development en BSH Electrodomésticos España) y Pablo Álvarez Lillo (HR Manager en Mercedes-Benz Group Services) charlando sobre “Claves de competitividad: transformando el talento de desafío en oportunidad” en un debate moderado por Walther von Plettenberg, director gerente de la Cámara Alemana. El tema central ha sido la atracción y fidelización del talento como reto en la actualidad.

Fundada en octubre de 1917, la Cámara de Comercio Alemana para España se compone actualmente de más de 1.100 asociados. Integrada en una red mundial compuesta de 150 oficinas en 93 países, la Cámara Alemana dispone de oficinas en Madrid y Barcelona y delegaciones en Zaragoza, Bilbao y Valencia. Su equipo bilingüe se encarga de asesorar y de prestar el apoyo necesario a la actividad empresarial en España y Alemania gracias a sus departamentos especializados en los ámbitos del derecho, consultoría de mercado, empleo, formación y startups.