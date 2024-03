El PP lamenta que haya fracasado la absorción de Cs porque era la "única alternativa constitucionalista al desgobierno"

La dirección nacional del PP ha lamentado que la marca naranja no haya optado por integrarse bajo sus siglas: "Reconocemos el trabajo de las personas implicadas para alcanzar un acuerdo que finalmente no ha sido posible debido a las tensiones internas en el seno de Cs", han indicado desde Génova donde confiaban en poder tener el acuerdo en los próximos días para poder formar unas listas catalanas y europeas.

Tras "un par de meses" de negociaciones entre ambas formaciones, finalmente Cs ha decidido luchar por su supervivencia de cara a las próximas citas electorales aunque ello haya conllevado la dimisión de su eurodiputado más reconocible, Adrián Vázquez.

Pese al fracaso de las negociaciones, en Génova han evitado hacer más leña del árbol caído y han puesto en valor la "honesta voluntad" de ambas direcciones nacionales. "Durante las últimas semanas, hemos mantenido conversaciones con Cs encaminadas a alcanzar su incorporación en el Partido Popular. Nuestra voluntad era que esa incorporación a nuestro proyecto político se materializara de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo y a los comicios europeos del 9 de junio".

Asimismo, han reiterado las razones por las que estaban dispuestos a incorporar a los dirigentes que aún militan en la formación naranja, tras cientos de dimisiones y más de 200 marchas al PP. "En este momento trascendental que vive España, considerábamos oportuno plantear que Cs se sumara a la única alternativa constitucionalista real al desgobierno de un presidente que solo ofrece cesiones al independentismo a costa del Estado de derecho y cuyo Gobierno se encuentra salpicado por una trama corrupta".

Por su parte, Adrián Vázquez ha anunciado su dimisión a través de un comunicado, en el que afirma que "no puede ofrecer" su compromiso "a una causa en la que no cree". "He decidido dar un paso al lado y poner mi cargo de secretario general a disposición de mi partido, con carácter inmediato, para que sean otros quienes tomen las riendas de ahora en adelante".

La dimisión del dirigente naranja se produce un día después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pidiera acelerar las conversaciones para poner en marcha la candidatura en Cataluña. Para ello mandó un mensaje a quienes aún militan en Cs recordándoles que la oferta es formar parte de las siglas del PP, "la casa común del centro derecha reformista español". "Se trata de desembocar de forma definitiva y completa lo que quede de Cs en el PP, o no. Esa es la decisión que tiene que tomar Cs. Nuestra casa está abierta: si la desembocadura es completa y total depende de ellos, pero la parcial ya se ha producido en los últimos años", en referencia a los más de 200 cargos de Cs ya forman parte del PP.