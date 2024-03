Puigdemont, la tentación irresistible

Estaba cantado que Carles Puigdemont no podría resistir la tentación de encabezar la lista de Junts en las autonómicas del 12 de mayo. A diferencia de su archirrival Oriol Junqueras, él sí puede ser candidato. Huido de la acción de la Justicia española desde finales de 2017, no ha podido ser inhabilitado. La decisión de escaparse a Bélgica y hacerse eurodiputado le ha salido bien. No obstante, hace un año, su futuro pintaba mal. Políticamente caminaba hacia la irrelevancia. Señalado en Europa por sus amistades con el Kremlin, ya ni tan siquiera presidía su partido. Además, antes o después, los jueces belgas se verían obligados a conceder su extradición. Pero los resultados de las generales lo cambiaron todo. Sus siete diputados eran imprescindibles para la investidura de Pedro Sánchez. Y se produjo el milagro de la amnistía al gusto de los independentistas, sin renunciar a nada. Además, el PSOE le compró a Junts el relato sobre el origen del procés en el acuerdo de Bruselas. En términos políticos, la victoria de Puigdemont es indudable.

El expresident habría preferido la tranquilidad de otra legislatura en Europa, lo que le daría derecho a cobrar una buena jubilación. Pero la tentación era irresistible. Regresar a Cataluña en aplicación de la ley de amnistía, desafiando a la Justicia española el día de su hipotética investidura (o tal vez antes). Penalmente, tampoco tiene gran cosa que temer, su condición todavía de eurodiputado lo blinda aún más. ¿Se atrevería algún juez a detenerlo? En cualquier escenario tiene las de ganar. Tras su acto de ayer, ya se sitúa probablemente por delante de ERC, cuyo candidato (Pere Aragonès) carece de carisma y anticipó las elecciones creyendo que le cortaría el paso. Su objetivo es impedir que el PSC se haga con la presidencia de la Generalitat. Puigdemont quiere galvanizar al independentismo con un liderazgo fuerte para una Cataluña con graves problemas, y la promesa de reactivar el procés para votar sí o sí la secesión. Su candidatura polarizará la campaña, será una elección entre él o Salvador Illa.