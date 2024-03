Seat avisa al Gobierno que sus inversiones en España "están en juego" por falta de apoyo a la electrificación y la "inestabilidad política"

El ceo de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, ha alertado este jueves de que las inversiones y el empleo del grupo Volkswagen en España "están en juego" debido a la falta de apoyo por parte del Gobierno a la electrificación del sector automovilístico y a la "inestabilidad política".

Así lo ha declarado en un acto en el que han presentado también los beneficios de la empresa, que cerró el ejercicio 2023 con una cantidad, después de impuestos, de 548 millones, ocho veces más que los 68 millones registrados en 2022.

Griffiths ha aprovechado la presentación de los resultados de Seat en 2023 para lanzar un mensaje al Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ante la lentitud con la que avanza la venta de eléctricos en España, que no llega al 10 por ciento. "Nosotros hacemos los deberes, pero no puedo decir lo mismo del Gobierno. No queda tiempo para esperar. Las inversiones están hechas. El producto está a punto de salir, estamos moviendo tierra para la planta de ensamblaje de baterías. Hay que estar listos para 2025", ha aseverado, en referencia a la fecha fijada para empezar a fabricar eléctricos en la planta de Martorell, en Barcelona.

Los directivos de la empresa han criticado también el "exceso de regulación" de la Unión Europea, que se está convirtiendo "en una camisa de fuerza" y contradice, según ellos, la autonomía estratégica de Europa: "Estamos haciendo los deberes, pero no podemos decir lo mismo de la Unión Europea y de España".

"La UE debería poner reglas y hacer algo para que se puedan cumplir", ha afirmado Griffiths, que ha reclamado políticas que permitan alcanzar el objetivo de emisiones 0 en 2035, y que se ayude a la industria, tal y como se está haciendo en Estados Unidos y China. En España, ha explicado, le preocupa la "falta de estabilidad política" y ha reclamado por ello que se genere un proyecto colectivo de país entorno a la electrificación que genere, según él, confianza en el futuro.

"No se puede esperar"

Griffiths ha criticado que la compañía ya ha esperado dos años a tener estas respuestas y ha dicho que no queda tiempo. Asimismo, esperan que el Gobierno cumpla el compromiso que hizo Sánchez de mejorar el plan Moves. "No se puede esperar más", ha indicado a la vez que ha defendido que la empresa debe estar lista el año que viene y que "el mercado también", por lo que, textualmente, no es cuestión de esperar años, sino de esperar meses.

"Necesitamos estabilidad, seguridad y objetivos realistas para desarrollar las inversiones", ha añadido, a la vez que ha lamentado que en 2023 solo el 6% de los coches vendidos en España fueron 100% eléctricos y que en lo que va de 2024 se ha reducido al 5%. Ante estos números, el CEO de la automovilística ha afirmado que para que el mercado cambie se debe informar que el coche eléctrico es parte de la solución y no del problema, mejorar la fiscalidad de estos vehículos, e impulsar la infraestructura de carga.

El mejor resultado operativo de la historia

La compañía anunció ya la semana pasada que habían registrado el mejor resultado operativo de su historia, gracias al impulso de la marca Cupra. Con ello casi han conseguido multiplicar por 19 (+1.793%) sus ganancias operativas de 2023, hasta 625 millones de euros, con un margen operativo del 4,4%.

Unos resultados que significan que han aumentado en 4,1 puntos porcentuales el margen de hace un año, según las normas contables internacionales. De esta forma, los ingresos de la marca española han alcanzado los 14.333 millones, un 31% más que en 2022, tras vender 602.000 vehículos, un 28,6% más.