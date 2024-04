Estos son los animales exóticos que se pueden tener como mascota

En el mundo de los animales de compañía la diversidad va más allá de los tradicionales perros y gatos. Cada vez es más común ver en las familias mascotas menos convencionales procedentes del reino de los animales exóticos como serpientes, hámsteres o pequeñas psitácidas (loros).

Aunque la aprobación de la nueva Ley de Bienestar Animal trajo consigo muchas dudas acerca de qué animales exóticos vamos a poder seguir (o no) teniendo como mascotas en los hogares, la realidad es que todavía no hay nada cerrado al respecto y no se prevé que el listado cambie demasiado con respecto del actual.

En cualquier caso, por el momento, hasta que se haga público el Listado positivo que contendrá la lista oficial de animales que podremos mantener en nuestros hogares, podemos seguir disfrutando de la compañía de nuestros loros, reptiles y pequeños mamíferos como hámsteres o cobayas.

Ninfas, agapornis, conejos, chinchillas, serpientes... Repasamos algunos animales exóticos que podemos mantener en cautividad.

Desde pequeñas psitácidas, hasta serpientes

Entre las aves, las ninfas, agapornis y cacatúas encabezan la lista. Estas especies emplumadas no solo son hermosas a la vista, sino que también pueden ser compañeros fascinantes, capaces de cantar, bailar e incluso hablar.

Para aquellos que prefieren las criaturas peludas, las opciones son igualmente encantadoras: cobayas, conejos y chinchillas son adorables compañeros que se adaptan fácilmente a la convivencia con humanos, aunque es importante proporcionarles un espacio seguro en sus jaulas y el enriquecimiento ambiental necesario, así como una alimentación adecuada para que tengan una vida feliz y saludable.

Los hurones se han convertido en una elección popular en los últimos años. Son bastante inteligentes, capaces de aprender trucos, aunque no debemos olvidarnos de que requieren de un espacio amplio o, al menos, proporcionarle una zona de juego unas cuantas horas al día. Además, requieren cuidados específicos, que pasan por entender su naturaleza.

Para aquellos que buscan mascotas nocturnas y activas, el petauro del azúcar es una opción habitual. Estos pequeños mamíferos con enormes ojos negros son limpios y bastante activos, pero necesitan jaulas espaciosas con suficiente espacio vertical para trepar y saltar.

En el mundo reptiliano, las serpientes, galápagos y los geckos están ganando popularidad como mascotas exóticas. Aunque su adaptación no presenta grandes complicaciones, es crucial conocer y satisfacer sus necesidades nutricionales y sanitarias para asegurar su bienestar, así como informarnos previamente de cómo debe ser su hábitat para prevenir posible problemas de salud.