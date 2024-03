La semana pasada les hablamos del elitismo de la izquierda prescindible con motivo de un artículo de John Carling sobre la idiotez de los progres entre los progres. Y dicho y hecho: los de Ada Colau no votaron a favor de los presupuestos de la Generalitat, los más expansivos y sociales que se recuerdan. ¿Qué argumentaron para no hacerlo? Pues que la Generalitat no renunciaba al Hard Rock. Ya ven, lo que más preocupa al mundo mundial, ¿verdad? Para no dormir, vaya.

Y ¿qué pasó?, que los socialistas, que ya habían pactado el apoyo a los presupuestos del gobierno de la Generalitat, no quisieron ceder ni un milímetro en su defensa del Hard Rock. Así es que, los presupuestos no se aprobaron y, con celeridad para evitar vivir un viacrucis parlamentario y algo más, el presidente de la Generalitat convocó elecciones anticipadas para el 12 de mayo. Al saberlo, Pedro Sánchez renunció a presentar los Presupuestos Generales del Estado a la espera de saber qué pasa en Catalunya.

No es necesario ser un lince para darse cuenta de que Sánchez necesita como agua de mayo que la amnistía, el caso Koldo y las relaciones de su mujer con Air Europa salgan de la primera página de los periódicos. Por lo tanto, bienvenidas las elecciones catalanas por una torpeza de los Comunes.

Si Illa gana en Catalunya, sobre todo, si consigue ser el presidente de la Generalitat, Feijóo deberá encomendarse a alguna divinidad para conseguir que Sánchez caiga, aunque con Puigdemont en escena, todo es posible.

Y como que aquí todo es posible, cuidado con el panorama que se abre. De momento, dos elecciones a la vista: Catalunya y Europa. Pero para nada son descartables dos más. ¿Cuáles? Repetición de las catalanas en octubre si no consiguen formar gobierno y convocatoria anticipada de las generales en función del gobierno que se forme en Catalunya. ¿Cómo era aquello del efecto mariposa?