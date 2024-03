Millie Bobby Brown revela que tiene una cuenta falsa para dejar críticas negativas a restaurantes

Dos estrellas y media. Tres. Una y media. Cinco. Y un comentario. Esa práctica tan habitual de la ciudadanía de dejar reseñas en restaurantes, pubs y locales es algo que, por contra, raramente se puede imaginar a un o una celebrity haciéndolo. Pero Millie Bobby Brown sí que lo hace... Aunque con una cuenta anónima.

La actriz, que está en plena promoción de su última película, Damsel, del español Juan Carlos Fresnadillo, ha visitado el pódcast Table Manners, algo así como 'Modales en la mesa', un programa presentado por Jessie y Lennie Ware en el que los invitados, junto a las presentadores, discuten y debaten temas mientras están comiendo.

Así, mientras estaban inmersas en una conversación, la intérprete de 20 años nacida en Marbella preguntó sorpresivamente: "¿Dejáis reseñas?". Jessie y Lennie se apresuraron a decir que no, pero al preguntarle de vuelta a la actriz esta no pudo sino decir que sí con un sonrisa, además de admitir que lo hace con un "nombre falso".

"Pero porque creo que es importante, ¿sabéis? La cosa va así: toda mi vida la gente me ha estado criticando, por lo que algunas veces lo tengo que devolver", ha declarado la protagonista de Stranger Things o Enola Holmes antes de rememorar un par de momentos en los que consideró más que justificada y necesaria una crítica.

La primera ocasión les ocurrió a ella y a su prometido, Jake Bongiovi, cuando se hospedaban en un hotel y uno de los empleados de dicho hotel les insistió para que pagasen su estancia antes de que finalizasen su viaje. Si bien Bobby Brown no compartió el nombre del establecimiento, sí dio a conocer lo que recordaba que puso en la reseña.

"Fue algo así como: 'Opino firmemente que deberías esperar a que los huéspedes finalizaran su estadía para que os hicieran la transacción y el pago", ha explicado la actriz, que acto seguido recordó otro momento en el que, comprando en una tienda, una mujer mayor la confundió con una trabajadora y le pidió ayuda para encontrar unos calcetines.

La intérprete ha explicado que creía que estaba claro que ella no trabajaba allí y que, a pesar de encontrar a alguien que sí lo hacía, esta persona fue "de muy poca ayuda". "Así me dije: '¿Pero por favor? Es que esto no va ni siquiera conmigo'. Por lo que dejé una crítica", ha añadido.

En ese momento las presentadoras le han perguntado a Millie si es "una Karen", un término peyorativo para referirse a mujeres, normalmente blancas y de muy buena posición social, que suelen creerse con derecho a exigir porque consideran que se merecen cierto trato de favor. Y a la actriz no le ha quedado otra que admitirlo con una sonrisa: "Está bien, soy una Karen. No quería decirlo, pero creo que es importante saber en qué te has equivocado y que siempre hay margen de mejora".