Fernando Velo, abogado de Antonio Tejado: "Pediremos la libertad cuando estimemos adecuado"

El pasado viernes, Antonio Tejado apareció por primera vez ante las cámaras desde su arresto y posterior encarcelamiento por presuntamente estar implicado en el asalto a la casa de Gines de su tía, María del Monte, en agosto de 2023.

Ante la mirada atenta del público y un sinfín de periodistas, Tejado entró en los juzgados de Sevilla para declarar con la cabeza alta y hablar ante la prensa. Ante el juez defendió su inocencia y se desvinculó de los hechos. "Estoy convencido de que mi tía sabe que no tengo nada que ver", le dijo. Según ha señalado ahora su abogado, Fernando Velo, las declaraciones de Tejado fueron "rotundas" y no incurrió en "ningún tipo de contradicción".

"Contestó a todo sin dudar, está diciendo la verdad. No me da tiempo a leer todo lo que se dice ni puedo darle valor ni veracidad", ha afirmado ante las cámaras de Europa Press en relación a algunas informaciones que apuntan a que el fiscal y el juez no le encajaron algunos argumentos que ofreció el sobrino de María del Monte.

Por otro lado, Velo ha confirmado que aún no ha solicitado la libertad de su cliente, aunque no ha explicado por qué. "Estamos esperando el momento oportuno. Cuando nosotros lo estimemos adecuado, a la vista del resto de circunstancias, lo solicitaremos", ha espetado.