Elsa Pataky disfruta junto a su hija montando a caballo: "Vuelta a mi pasión"

Tras su paso por Madrid por motivos de trabajo y su posterior visita a Los Ángeles junto a su marido para asistir a la gala de los Premios Oscar, Elsa Pataky ha regresado a Australia. Desde allí ha compartido varias imágenes disfrutando con su hija de uno de sus hobbies favoritos.

"Vuelta a mi pasión", ha escrito la intérprete a través de sus stories de Instagram, donde ha compartido una imagen junto a su caballo, al que le está arreglando la herradura.

Elsa Pataky ha publicado una segunda imagen en su perfil, esta vez peinando al animal. En este otro post ha vuelto a escribir un mensaje: "Preparando a Izzi".

Por último, ha mostrado en su tercer story a su hija subida en el caballo. No es la primera vez que la actriz muestra los avances de la pequeña o imágenes de las dos disfrutando de esta actividad. "Lista para saltar", ha expresado la mujer de Chris Hemsworth.

En su última visita a España, Pataky aseguró en una entrevista que, como le ocurre al resto de parejas, ella también ha pasado por baches en su matrimonio, y que siendo madre ocurre algo parecido.

"Soy española y llevo muy mal lo de perder en las discusiones, aunque me he tenido que acostumbrar a no ganar siempre. Hay que buscar el equilibrio. Es como ser madre, que hay momentos maravillosos y en otros hasta te planteas por qué has tenido hijos", expresó para el medio.